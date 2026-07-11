25 évesen meghalt a vb-n is szereplő válogatott futballista

Eddig tisztázatlan körülmények között, 25 éves korában meghalt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása. A játékos három csoportmérkőzésen is pályára lépett az idei világbajnokságon.

A BBC beszámolója szerint a dél-afrikai rendőrség nyomozást indított, miután szombat reggel egy 25 éves férfi holttestére bukkantak egy házban Schotschekloofban, Fokváros egyik külvárosában. A halál okát egyelőre nem közölték – olvasható az m4sport.hu-n.

Gayton McKenzie dél-afrikai sport-, művészeti és kulturális miniszter közleményében a dél-afrikai futball egyik legnagyobb fiatal tehetségeként búcsúzott Adamstől. A hatóságok és a Dél-afrikai Labdarúgók Szakszervezete arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család gyászát, és ne bocsátkozzanak találgatásokba