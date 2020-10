Tisztul a kép a törlesztési moratórium meghosszabbításáról

„Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről” címet viselő törvényjavaslat lényeges pontjait az alábbiakban foglalta össze a Portfolio:

Mely lakossági adósok vehetik igénybe?

Azok a munkanélküliek , aki a törvény hatályba lépése napján, illetve 2021 első felében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresőnek minősülnek.

, aki a törvény hatályba lépése napján, illetve 2021 első felében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresőnek minősülnek. A gyermeket várók és nevelők . Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint mindaz, aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és a 25. életévét még nem töltötte be vagy megváltozott munkaképességű gyermek, és az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

. Gyermeknek számít a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint mindaz, aki az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és a 25. életévét még nem töltötte be vagy megváltozott munkaképességű gyermek, és az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. Azok a nyugdíjasok , aki e törvény hatályba lépése napján saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek, illetve 2021 első felében válnak nyugellátásra jogosulttá.

, aki e törvény hatályba lépése napján saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek, illetve 2021 első felében válnak nyugellátásra jogosulttá. A közfoglalkoztatottak (vagyis akiket a köznyelvben közmunkásoknak neveznek).

A törlesztési moratórium meghosszabbításával pedig azon cégek élhetnek, amelyek a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján annak minősülnek, és ha ezt az adós a hitelezőnél írásban kéri.

Mely hitelekre és hogyan?

A moratórium január 1-je után is csak a 2020. március 18-án már fennállt szerződésekre vonatkozhat. A hosszabbítás a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmények hiteleire és a diákhitelekre is kiterjed, valamint a hitel- és pénzkölcsönök mellett a pénzügyi lízingre is.

A törvényjavaslat értelmében, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap 2021. június 30-ig. Ez nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével (jelen esetben fél év) meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések 2021. június 30. napjáig meghosszabbodnak – olvasható.

A Portfolio kiemeli, a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt

a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az adós 2021 első felében is bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal.

Hitelfelmondási tilalom

A hitelező az adóssal kötött szerződést az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2021. június 30. napjáig felmondással nem szüntetheti meg. A tilalom azokra a hitelekre vonatkozik, amelyekre a moratórium meghosszabbításának a hatálya nem terjed ki.

Nyitókép: Pixabay