Jövő év elején megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése - a nap hírei

A diákok mellett az oktatókra és ott dolgozókra is vonatkozik az iskolákban a kötelező testhőmérséklet mérés - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján az Idősek Világnapján ismét közös felelősségnek nevezte az egymásra, és különösen az érintett korosztályokra való odafigyelést.

16 beteg meghalt és újabb 848 embernél igazolták a koronavírus - fertőzést az elmúlt 24 órában Magyarországon. Ennyi halálos áldozata még nem volt egy nap alatt a járványnak. Jelenleg 757 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 20.410.

Jövő év elején megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése - jelentette be a miniszterelnök az idősek világnapján.Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában közölte: a járvány a gazdaságot is megviseli, így felmerült a kérdés, lesz-e lehetőség a 13. havi nyugdíj visszaépítésére.

A Magyar Orvosi Kamara javaslatát tartja tárgyalási alapnak az orvosi béremelésekről a kormány, de konkrét számok még nincsenek - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a köztestülettel közvetlenül is egyeztet a kabinet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette azt is, hogy további egy hónappal, november elsejéig meghosszabbította a szeptemberben elrendelt határellenőrzést a kormány és fenntartják a kórházak és az idősotthonok látogatásának tilalmát is.

Októbertől indulhat meg az infláció csökkenése - mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás, az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte: a nyári hónapokban nem csak Magyarországon, hanem régiós szinten is emelkedett az infláció. Ennek hátterében a gazdaság újraindulása állt.

A kuratórium kérésére összesen 3 milliárd forinttal támogatja a jövő évi költségvetésben a Színház és Filmművészeti Egyetem működését a kormány - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közben a kértnél magasabb, 15 százalékos béremelést ajánlott fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése a dolgozóknak, továbbá változatlan maradna a munkarendjük is. A sztrájkbizottság 10 százalékos bérfejlesztést kért. A hallgatók korábban újabb egyetemi épületet foglaltak el

Átfogóbb intézkedést szorgalmaz a fővárosi döntésnél a taxis ágazat megmentéséért a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. A közgyűlés határozata alapján 70 százalékkal csökken a drosztdíj. Zsabka Zsolt az InfoRádióban közölte: az iparkamara azt javasolta, hogy teljesen engedjék el az idei és jövő évi drosztdíjat, továbbá egy évvel meg kellene hosszabbítani az autók használhatóságát.

A magyar vasúti járműgyártás eddigi legnagyobb megrendelését kapta az egyiptomi nemzeti vasúttársaságtól - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta: 674 kocsit a Dunakeszi Járműjavító Kft. gyárt le a következő 3 évben.

Főleg külpolitikai témák szerepelnek napirenden az Európai Tanács rendkívüli ülésén Brüsszelben. A kétnapos tanácskozáson a Törökországgal fennálló kapcsolat és a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzet áttekintése lesz napirenden, de téma lesz a Kínával folytatott együttműködés és a fehéroroszországi válság is