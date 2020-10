Újabb egy hónappal meghosszabbították a határzárat – Kormányinfó percről percre

Jelenleg zajlik az október 15-i ülés előkészítése. A Dél-Budai centrumkórház ügye jól halad, sok más témát is fontosnak tartanak. Például a közlekedési dugók ügye, a Lánchíd felújítása, a köztisztaság és a hajléktalanok helyzete is.

2020.10.01. 11:13

Jogállamisági vizsgálat

Orbán Viktor nem kapott még választ Usula von der Leyen a neki küldött levélre, de az uniós csúcson nyilván meg tudják beszélni a jogállamisági jelentést és Vera Jourova elfogadhatatlan kijelentéseit is. Már a látszatra sem ad a bizottság, ezért nem is kell objektív jelentésnek elfogadni. A kormány nem akarja jogi útra vinni ezt az ügyet, de Vera Jourovát persona non gratának minősítik. A jelentésre reagált már a kormány egy részletes válasszal, ahogy a Sargetini-jelentésre is készült válasz, abban minden megtalálható a mostani felvetésekre is.