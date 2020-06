Nagy zuhé és jég jön, de már látszik a vége - figyelmeztetések és előrejelzés

Szerdán sokfelé - szinte bárhol - kialakulhat zivatar, majd estétől délnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör. A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30 mm-t meghaladó, délkeleten néhol 50 mm-t is elérő csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 km/h-s szélroham is előfordulhat – írta előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 28 fok között várható.

A következő napokban is hasonló időjárás várható, az éjszakák enyhék lesznek, a délutánok melegek.

Szerda estétől, csütörtöktől délnyugaton csökkenni fog a záporok-zivatarok kialakulásának valószínűsége. Az ország többi része felett azonban maradnak a labilis légrétegek, és hirtelen jött felhőszakadásra is kell számítani.

A hőmérő higanyszála közben lassan, de kitartóan kúszik majd felfelé, és szombat délután helyenként akár már a 30 Celsius-fokos értéket is átlépheti.

