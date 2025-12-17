ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Péter/YouTube

Magyar Péter: továbbra sincs fertőtlenítő a Péterfy Sándor Utcai Kórház mosdóiban

Infostart

A Tisza Párt elnöke egy ombudsmani állásfoglalásra hivatkozva készített felvételt bejelentkezése során, a kórház viszont hiányolja a forgatási engedélyt.

Magyar Péter a Péterfy Sándor utcai kórházban járt, és élő Facebook-videóban mutatta be az ott tapasztalt körülményeket – írja a 24.hu.

A Tisza Párt elnöke elsőként a főépületben járt, és dokumentálta az egyik mosdó állapotát. Mint mondta, nem volt kint sem kézfertőtlenítő, sem pedig kéztörlő. Azt viszont hozzátette, hogy a mosdó legalább tiszta volt, a csap működött és volt meleg víz is. Az egyik liftet szemrevételezve pedig megállapította, hogy hiányzik az egyik gomb.

A felvétel készítésével kapcsolatban Magyar Péter egy ombudsmani állásfoglalásra hivatkozott. Állítása szerint az ombudsman 2019-ben kiadott egy állásfoglalást, amely alapján „közérdekből nyilvános, bármelyik beteg, bármelyik magyar ember csinálhat felvételeket, arra kell figyelni, hogy a dolgozók ne legyenek rajta”.

Magyar Péter 2024-ben is járt az említett kórházban, hasonló okokból. Az ügy kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy 2019-es állásfoglalására hivatkozva közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy bár az állami kórházak állapotát bemutató, személyes adatot nem rögzítő felvételek közérdekűek lehetnek, a betegek adatvédelmi jogai fokozott védelmet élveznek. A hatóság hozzátette, hogy a képviselői minőség nem biztosít többletjogokat az adatkezeléshez.

Takács Péter egészségügyi államtitkár „clickbait politizálásnak” minősítette Magyar Péter kórházbejárásait, és 2024. augusztus 25-én elrendelte, hogy a politikust a kórházak kizárólag munkaidőben fogadhatják.

