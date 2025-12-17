ARÉNA - PODCASTOK
Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

Nem kell börtönbe mennie a gyerekekkel erőszakoskodó dunavecsei iskolaigazgatónak

Infostart

Az érintett iskolába tanulás, viselkedési nehézségekkel küzdő gyerekek járnak. Volt, aki a fegyelmezés miatt annyira rettegett, hogy tanévkezdéskor nem mert bemenni.

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a dunavecsei Duna Menti EGYMI volt igazgatóját, aki több alkalommal is gyerekeket bántalmazott – írja a Magyar Narancs.

A rendőrség három különböző bűncselekmény miatt javasolt vádemelést az ügyészségnek. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában, kiskorú veszélyeztetése és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette miatt emeltek vádat az igazgató ellen.

Az iskolában beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tanulnak.

Az igazgató 2019-től kezdve vezette az intézményt, tavaly nyáron újabb 5 évre hosszabbították a mandátumát.

A fizikai és lelki bántalmazásokat értelmileg akadályozott 7–16 éves gyermekek ellen követte el – ezeket egymástól független vallomások támasztották alá. Volt, aki arról számolt be, hogy az iskola vezetője az egyik 7 éves gyermeket az osztályteremből rángatta fel a vezetői irodába, ahol verést kapott. Más gyereket az igazgatói iroda előtti folyosón térdepeltetett büntetésből.

Olyan bántalmazott gyermekekről is tudomást szerzett a lap, akik az elszenvedett erőszak miatt nem mertek az iskolába menni tanévkezdéskor.

A nyilvános előkészítő ülést október 2-án tartotta a Kunszentmiklósi Járásbíróság. Az igazgató minden vádpontban elismerte bűnösségét. A bíróság 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A gyerekekkel való foglalkozástól nem tiltotta el, csupán az intézményvezető foglalkozás gyakorlásától. A bíróság azzal indokolta a börtönbüntetés felfüggesztését, hogy az igazgatóval szemben kiszabott, két évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető, figyelemmel az enyhítő körülmények túlsúlyára, a fokozatosság elvére és a speciális prevenció fontosságára.

Hivatkoztak a volt igazgató büntetlen előéletére valamint „a hosszú és eredményes pedagógusi és intézményvezetői pályafutására”, miszerint: „még az elkövetett bűncselekmények jellege ellenére is érdemes az előzetes bírósági mentesítésben való részesítésre”.

Az ügyészség fellebbezett az ítélettel szemben, az ügy a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik.

