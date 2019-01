Összetartó közösségben az egyes ember is erősebb - jelentette ki újévi köszöntőjében az államfő - a nap hírei

Összetartó közösségben az egyes ember is erősebb - jelentette ki újévi köszöntőjében az államfő. Áder János úgy fogalmazott: csak rajtunk múlik, hogy mire mondunk nemet, és mit fogadunk el, és ha így teszünk, akkor nem akadályozhatják külső erők a jókívánságok teljesülését és a fogadalmak betartását. A köztársasági elnök mostani újévi köszöntőjében is kerülte konkrétumokról beszéljen, viszont a környezetvédelemre ezúttal is felhívta a figyelmet.

A jó politika a békét szolgálja - hangsúlyozta a pápa idei első úrangyala áldásában. A katolikus egyházfő a béke világnapján hagyományosan üzenetet intéz a világ államfőihez. Ferenc pápa arról beszélt, hogy a politika nem csak azok kiváltsága, akik a hatalmat gyakorolják, hanem mindenki felelősséggel tartozik a települése életéért, a közös jóért. Az egyházfő előzőleg a Szent Péter-bazilikában bemutatott újévi miséjén az anyaság előtt tisztelgett, a világ megosztottságát ostorozta, és óvott a csak keveseknek jó lelketlen profithajszolástól.

Mostantól fél évig Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Bukarest a konvergencia mellett a versenyképesség megerősítésére, a munkahelyteremtésre, az innovációra, a digitalizációra és a fenntarthatóságra kíván összpontosítani. Emellett a biztonság, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcra, a kibervédelem fokozására, illetve a határok védelmére koncentrál.

Országszerte csaknem 3 ezer esethez kellett kivonulniuk a mentőknek. A fővárosban 830 riasztás történt. A közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek, szén-monoxid-mérgezések, és belgyógyászati rosszullétek mellett 139 részeg, vagy drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, közülük 37-en kiskorúak voltak. A fővárosban az előző évekhez viszonyítva valamivel kevesebben kerültek alkoholmérgezés miatt a detoxikálókba.

A szilveszteri tűzijátékok miatt 25 esetben keletkezett tűz - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel elmondta: az év utolsó napján összesen 53 tűzesethez és 62 műszaki mentést igénylő balesethez riasztották a tűzoltókat.

Budapesten mintegy 100 köbméter hulladékot takarítottak össze a szilveszteri rendezvények helyszínein, a belvárosi utcákon, tereken a Fővárosi Közterület-fenntartó dolgozói. A társaság tájékoztatása szerint Újév napján reggel 6 órakor kezdték meg a takarítást, amelyet kora délutánra fejeztek be.

Éjfél után 8 perccel Miskolcon született meg az év első kisbabája. A kislány a Vanda nevet kapta. A fővárosban is lány volt az első újszülött. Vilma 2 óra 55 perckor jött a világra a Honvédkórházban. Az ENSZ Gyermekalapjának becslése szerint mintegy 395 ezer gyermek születik világszerte újév napján.

Németországban többen megsérültek, amikor szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós. A rendőrség közlése szerint az 50 éves férfi több helyszínen próbált elgázolni embereket, és Bottrop belvárosában sikerült belehajtania egy csoportba. A súlyos sebesültek között szíriai és afganisztáni állampolgárok is vannak. A pszichés betegségben szenvedő gázolót őrizetbe vették.

Tokióban 9-en megsérültek, amikor gyalogosok közé hajtott egy autós a japán főváros egyik forgalmas bevásárló utcájában. A rendőrség terrorakcióként kezeli az ügyet, miután a 21 éves férfi azt mondta: szándékosan hajtott az emberek közé.

Oroszországban már 7 halálos áldozata van a magnyitogorszki házomlásnak. Egy csecsemőt élve sikerült kimenteni a romok alól, de 36 embert még keresnek a hatóságok. Az urali iparvárosban hétfőn omlott be a 10 szintes lakóháztömb egy része feltehetően gázrobbanás miatt. A szerencsétlenség idején 79-en voltak az épületrészben.