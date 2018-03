Kiderült, hol spórolják meg a multik a megemelt fizetéseket

Az áruházláncok dolgozóinak látványosan megemelt fizetését a vásárlókon kívül másokon, például a beszállítókon is „leverik". Legalább 12 százalékos béremelésről állapodna meg a beszállítókat foglalkoztató cégekkel a Húsipari Dolgozók Szakszervezete, a munkáltatók azonban arra hivatkoznak, hogy nem tudják kigazdálkodni, mert az áruházláncok elzárkóznak az áremeléstől. Golhovics Gábor, a szakszervezet elnöke azt üdvözlendőnek tartja, hogy a kereskedelmi dolgozók bére és különböző juttatásaik dinamikusan emelkednek, az viszont szerinte elfogadhatatlan, hogy az üzletláncok a beszállítókkal akarják megfizettetni saját alkalmazottaik bérfejlesztését is. A szakszervezet a nemzetgazdasági tárcához fordul a helyzet rendezése érdekében, hiszen a kormány írta elő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértékét, ami befolyásolja a munkahelyi bértárgyalásokat.

„Rendben van, hogy bérverseny alakult ki az áruházláncok között, de az élni és élni hagyni elv érvényesülése nekünk jobban tetszene" – fogalmaz Golhovics Gábor, az élelmiszerláncok egyes beszállítóit is képviselő Húsipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Mint elmondta, a legtöbb vállalatnál megkezdődtek a bértárgyalások, azonban egyelőre kedvezőtlenek a tapasztalataik. A szakszervezet minimum 12 százalékos béremelést szeretne elérni, erre azonban egyelőre nem sok esély van.

A húsipar mindig is a kereskedelemnél jóval kisebb, 1-2 százalékos nyereséggel dolgozott. „Munkavállalói oldalról nagyon örülünk, hogy az üzletláncok bérversenyéből a dolgozók jól jöttek ki, a jelentős béremelések mellett számos juttatást, cafetériát, 13. havi fizetést kapnak, az viszont nem tetszik, hogy az áruházak a beszállítókkal akarják megfizettetni megnövekedett költségeiket" – jelentette ki a szakszervezeti vezető.

Elmondta, mivel a kötelező garantált bér január 1-jétől 12 százakkal nőtt, nem kérhetnek kevesebbet a bértárgyalásokon. A munkáltatók azonban ennél lényegesen kevesebbre látnak lehetőséget, arra hivatkoznak a tárgyalásokon, hogy az áruházláncokkal nem tudnak szerződést kötni, hallani se akarnak arról, hogy a beszállított termékek árát emeljék.

„Azt követeljük, hogy fogadjanak el egy kisebb fokú emelést, hogy a beszállítók megnövekedett terheit is lehessen valahogy kompenzálni, s legyen valami mozgásterük a mi munkáltatóinknak is arra, hogy az elvárt béremelést végre tudják hajtani" – jelentette ki Golhovics Gábor. Az elnök utalt arra, hogy az élelmiszeripar más területén is ugyanettől a jelenségtől szenvednek a beszállítók. A tejipari, a konzervipari cégek is küzdenek ezzel a problémával, munkavállalóik képviselői is arra panaszkodnak, hogy az áruikat megrendelő üzletláncok nem hajlandók áremelést elfogadni. A probléma a húsiparban mintegy tízezer embert érint.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!