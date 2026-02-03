ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
322.64
bux:
128391.02
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy közlekedésrendészeti, sebességmérésre használt traffipax kamera.
Nyitókép: Getty Images/annick vanderschelden photograph

Piroson ment át? Van, ahol levelet kap az autós, nem csekket

Infostart

Szokatlan közlekedési kamerákat tesztelnének az Egyesült Államokban.

Az utakat figyelő közlekedési kamerák célja általában könnyen meghatározható: a világ minden táján arra használják ezeket, hogy kiszűrjék a szabálytalan sofőröket. Hogy az adott autós máskor ne csináljon ilyen meggondolatlanságot, általában valamilyen retorzió jár a felvétellel bizonyítható, megkérdőjelezhető produkcióért.

Ebben nincs semmilyen újdonság, évtizedek óta működnek ilyen rendszerek világszerte. Az Egyesült Államokban azonban most egy hasonló, mégis szokatlan megoldást tesztelnének. Utah államban olyan kamerákat szerelnének fel, amik figyelik, ha valaki átmegy a piroson, mégse osztogatnának ezért büntetést – írja a totalcar.hu.

A rendszer célja az, hogy megfigyeljék az autósokat, illetve adatokat gyűjtsenek. Az adatokat később elemeznék, hogy ezek alapján kitalálják, hogy miként lehetne javítani a közlekedésbiztonságot a kockázatos kereszteződésekben.

A rendszerhez kapcsolódó törvényjavaslat kifejezetten tiltja a bírságolást.

Ugyanakkor a felvételeket oktatási célra fel lehetne használni: a bemutatott felvételeken keresztül szeretnék megértetni a közvéleménnyel, hogy milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki áthajt a piroson. Azt is be lehetne így mutatni, hogy az autósok milyen gyakran nem tartják tiszteletben a lámpa színét – olvasható.

A kezdeményezéstől azt várják, hogy a sofőrök a látottak alapján megértik, hogy nem éri meg átmenni a piroson. Utah államban 2020 és 2024 között évente átlagosan 2375 balesetet okoztak a tilos jelzésen áthajtó sofőrök. Ebben az időszakban 64 ember halt meg, és több mint 500-an sértülek meg.

Ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor a rendszer működését két fázisra osztanák:

  • az első fázisban legalább 60 napig csak megfigyelnék az autósokat, majd
  • a második fázisban, 120 napig bemutatnák az eredményeket az embereknek.

A szabálytalan autósok semmilyen büntetést nem kapnának, azonban postai úton jeleznék nekik, hogy nem volt szép a szabálytalankodás. Összességében tehát az autósok lelkiismeretére és felelősségérzetére szeretnének hatni.

Kezdőlap    Autó    Piroson ment át? Van, ahol levelet kap az autós, nem csekket

közlekedés

egyesült államok

autó

piros lámpa

utah

piros jelzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Az OpenAI elégedetlen az Nvidia egyes mesterségesintelligencia-chipjeivel, és tavaly óta alternatív megoldásokat keres – állítja nyolc, az ügyet ismerő forrás. A lépés megnehezítheti a két legmeghatározóbb szereplő, az OpenAI és az Nvidia kapcsolatát az AI-piacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 06:18
Nem kell vezetni ahhoz, hogy 100 ezres bírságot kapjon
2026. január 30. 20:52
Megfagyott a szemtanúk ereiben a vér a lángoló kerekű török kamion láttán
×
×
×
×