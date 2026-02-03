Piroson ment át? Van, ahol levelet kap az autós, nem csekket

Az utakat figyelő közlekedési kamerák célja általában könnyen meghatározható: a világ minden táján arra használják ezeket, hogy kiszűrjék a szabálytalan sofőröket. Hogy az adott autós máskor ne csináljon ilyen meggondolatlanságot, általában valamilyen retorzió jár a felvétellel bizonyítható, megkérdőjelezhető produkcióért.

Ebben nincs semmilyen újdonság, évtizedek óta működnek ilyen rendszerek világszerte. Az Egyesült Államokban azonban most egy hasonló, mégis szokatlan megoldást tesztelnének. Utah államban olyan kamerákat szerelnének fel, amik figyelik, ha valaki átmegy a piroson, mégse osztogatnának ezért büntetést – írja a totalcar.hu.

A rendszer célja az, hogy megfigyeljék az autósokat, illetve adatokat gyűjtsenek. Az adatokat később elemeznék, hogy ezek alapján kitalálják, hogy miként lehetne javítani a közlekedésbiztonságot a kockázatos kereszteződésekben.

A rendszerhez kapcsolódó törvényjavaslat kifejezetten tiltja a bírságolást.

Ugyanakkor a felvételeket oktatási célra fel lehetne használni: a bemutatott felvételeken keresztül szeretnék megértetni a közvéleménnyel, hogy milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki áthajt a piroson. Azt is be lehetne így mutatni, hogy az autósok milyen gyakran nem tartják tiszteletben a lámpa színét – olvasható.

A kezdeményezéstől azt várják, hogy a sofőrök a látottak alapján megértik, hogy nem éri meg átmenni a piroson. Utah államban 2020 és 2024 között évente átlagosan 2375 balesetet okoztak a tilos jelzésen áthajtó sofőrök. Ebben az időszakban 64 ember halt meg, és több mint 500-an sértülek meg.

Ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor a rendszer működését két fázisra osztanák:

az első fázisban legalább 60 napig csak megfigyelnék az autósokat, majd

a második fázisban, 120 napig bemutatnák az eredményeket az embereknek.

A szabálytalan autósok semmilyen büntetést nem kapnának, azonban postai úton jeleznék nekik, hogy nem volt szép a szabálytalankodás. Összességében tehát az autósok lelkiismeretére és felelősségérzetére szeretnének hatni.