73 tankolás, közel 3 milliós kár – súlyos büntetés lehet a vége

A vád szerint a férfi gépjárművezetőként egy cég alkalmazásában állt. A munkája során használt kisteherautóhoz négy különböző üzemanyagkártyát kapott. A munkáltatójával szóban megegyezett, hogy a járművet magáncélból is igénybe veheti azzal a feltétellel, hogy az elhasznált üzemanyagot a saját költségén vissza kell pótolnia.

A sofőr azonban visszaélt a főnöke jóindulatával és közel fél éven át a saját célú útjai során is a céges kártyákkal tankolt. Kecskeméti, szentesi és szolnoki töltőállomásokon összesen 73 alkalommal, jellemzően 20 és 60 ezer forint közötti összegeket fizetett ki jogosulatlanul a rábízott üzemanyagkártyákkal. Csalárd magatartásával 2022 augusztusa és 2023 februárja között összesen több mint 2,8 millió forint kárt okozott a munkaadójának. Mivel az alkalmazott a hiányzó összeget utólag sem térítette meg, a cég kérte a kárának megtérítését.

Az ügyészség a férfit folytatólagosan, üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével vádolja és a bűnösségét beismerő férfival szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ugyeszseg.hu.