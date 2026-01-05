ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek hóesésben, csúszós úton.
Nyitókép: Pixabay

Figyelmeztet a katasztrófavédelem, legyen elég benzin a kocsiban, ne parkoljunk fák alá

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható, ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Mindenképpen fontos, hogy az akár gyalog, akár járművel útnak indulók készüljenek fel arra, hogy jeges havas úton romlik a menestabilitás, és csúszósak ilyenkor az utak – mondta Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban. Hozzátette:a havazás miatt a látási viszonyok is romlanak.

Fontos az is, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel,

kizárólag téli gumival induljanak útnak, és indulás előtt győződjenek meg arról, hogy a jármű mindenféle műszaki állapota rendben van, és van elég üzemanyag a járműben.

Azért is fontos ilyenkor, hogy több üzemanyagot vigyünk magukkal, mert elakadás esetén kell a jármű fűtéséhez. De ugyanilyen fontos az is, hogy

ha kell, segítséget tudjon kérni, ha bajba kerül, ezért feltöltött mobiltelefonnal kell útnak indulni.

Az is fontos ilyenkor, hogy a járműbe készítsünk be némi élelmiszert, italt, vagy akár egy plusz kabátot, illetve egy takarót is.

Vigyázzunk, ahol megmaradt nagyobb hóréteg képződik, akár háztetőkön, épületekön, illetve fákon, fasorokon. Ilyenkor mindenképpen óvatosan menjünk akár gyalogosan, akár gépkocsival is ezeknek a közelébe, hiszen

egy legördülő nagyobb hókupac akár tetőcserepet is magával vihet, illetve a fákról, fasorokon akár ágak, gallyak törhetnek le, így a parkolást ilyenkor máshova tervezzük, ha lehet, és ha elhaladunk ezek mellett, mindenképpen óvatosan tegyük.

Nagyon fontos az is, hogy a hidegben a különböző fémtárgyak keresztmetszete megváltozhat, így a vezetékeknek is, ezért vezetékszakadásoktól, közműrongálódásoktól is tartanunk kell. Ha valaki megsérült vezetéket lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívón. A lakóépületekben, lakásunkban ilyenkor célszerű felkészülni egy esetleges áramkimaradásra is, még ha rövid ideig tart is, ezért mindenképpen készítsünk be elemlámpát, illetve figyeljük a hatóságok híradásait – mondta Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban.

