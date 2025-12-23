„Játszotta a hülyét” és lelépett, miután balesetet okozott – videó

Az első felvétel Budaörsön készült 2015. december 16-án. A beküldő ezt fűzte az esethez:

„Az audis miután láthatóan érzékelte, hogy nekiment a vétlen autósnak, inkább úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt. A vétlen autós besorolt a balra kanyarodó sávba Budapest felé és nem ment az audis után. Számonkértem az embert, aki csak játszotta a hülyét, mint aki semmit nem vett észre, de amikor megállt egy parkolóban az első dolga volt, hogy megnézze az autón keletkezett sérülést jobb oldalt hátul.”

A második eset 2025. december 6-án történt Debrecenben, a Füredi úton. Itt egy másik autó vezetője olyan manővert hajt végre, amellyel leszorít egy mellette haladó járművet.

A leszorított autó a padkára kényszerül, ahol defektet kap. A veszélyhelyzetet kiváltó jármű ebben az esetben sem áll meg, a sofőr továbbhajt, miközben a másik autó mozgásképtelenné válik.