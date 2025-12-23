ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.54
usd:
329.91
bux:
110890.99
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

„Játszotta a hülyét” és lelépett, miután balesetet okozott – videó

Infostart

A BpiAutosok.hu egy videóban két olyan közlekedési eset osztott meg, amelyekben az a közös, hogy a balesetet kiváltó jármű vezetője megállás nélkül továbbhajtott.

Az első felvétel Budaörsön készült 2015. december 16-án. A beküldő ezt fűzte az esethez:

„Az audis miután láthatóan érzékelte, hogy nekiment a vétlen autósnak, inkább úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt. A vétlen autós besorolt a balra kanyarodó sávba Budapest felé és nem ment az audis után. Számonkértem az embert, aki csak játszotta a hülyét, mint aki semmit nem vett észre, de amikor megállt egy parkolóban az első dolga volt, hogy megnézze az autón keletkezett sérülést jobb oldalt hátul.”

A második eset 2025. december 6-án történt Debrecenben, a Füredi úton. Itt egy másik autó vezetője olyan manővert hajt végre, amellyel leszorít egy mellette haladó járművet.

A leszorított autó a padkára kényszerül, ahol defektet kap. A veszélyhelyzetet kiváltó jármű ebben az esetben sem áll meg, a sofőr továbbhajt, miközben a másik autó mozgásképtelenné válik.

Kezdőlap    Autó    „Játszotta a hülyét” és lelépett, miután balesetet okozott – videó

baleset

közlekedés

autó

balesetveszély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!

Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!

Ha egyetlen dolgot kell kiemelni a magyar megtakarítási és befektetési piacot meghatározó tényezők közül, akkor 2025-ben egyértelműen a hatalmas állampapír-kifizetések jutnak eszünkbe. Az évtizedek óta nem látott inflációs hullám következtében mintegy 1200 milliárd forint kamat és közel 3200 milliárd forint tőke zúdult ki idén az inflációkövető lakossági kötvényekből – a gigantikus pénzeső nemcsak az állampapírok, de az összes többi befektetés világát is fenekestül felforgatta. Váratlan fejleményként értékelhetjük, hogy a befektetési alapkezelők csak részben lehettek elégedettek: az állampapírokból felszabaduló pénzek jelentős részben ezen a piacon találták meg a helyüket, ugyanakkor a tőkebevonás mértéke alulmúlta a szektor terveit. Az állampapírok beágyazottságát jól mutatja, hogy a példátlan nagyságú kifizetések ellenére a lakosság idén is nettó vásárlóként volt jelen az államkötvények piacán, miközben más szereplők, például a pénzintézetek és a külföldi befektetők még nagyobb részt hasítottak ki a magyar adósságportfólióból. Látványos ábrákon mutatjuk, mik voltak a legizgalmasabb állampapír-piaci fordulatok 2025-ben – nem kérdés, hogy a téma helyet érdemel az év top 10 legérdekesebb sztorija között!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

President Volodymyr Zelensky warned the attacks were an attempt by Moscow to block Ukraine's access to maritime logistics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 21. 07:45
15 000 forint, avagy itt van minden, amit az új sztrádamatricáról tudni érdemes
2025. december 21. 06:20
Porschék tömkelege mondta be az unalmast Oroszországban
×
×
×
×