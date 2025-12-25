ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond az Orosz Energiahét címû évenkénti nemzetközi fórumon Moszkvában 2025. október 16-án, a háromnapos rendezvény másokik napján.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Vlagyimir Putyin érdekes dolgokat mondott telefonon az amerikai elnöknek

Infostart

A Nemzetbiztonsági Archívum által indított információszabadság-per eredményeként nyilvánossá váltak Vlagyimir Putyin és George W. Bush 2001 és 2008 közötti találkozóinak és telefonhívásainak szó szerinti átiratai.

A dokumentumok feltárják a két elnök közötti kapcsolat látványos ívét: a szeptember 11-i terrortámadások utáni szoros szövetségtől a NATO-bővítés és az iraki háború miatti mély bizalmatlanságig. A George W. Bush Könyvtár eredetileg 12 éves feldolgozási időt jósolt az adatok kiadására, ám egy szövetségi bírósági ítélet nyomán a hatóságok végül soron kívül, idén decemberben oldották fel a titkosítást.

A bizalmi viszonytól a nukleáris fenyegetésig

A korai, 2001-es feljegyzések szerint Bush elnök még feltétlen bizalmáról biztosította orosz kollégáját, kijelentve: „Te pont az a fajta srác vagy, akit szeretek magammal vinni a rókalyukba.” Putyin ebben az időszakban közös terrorizmusellenes fókuszt szorgalmazott, a csecsen harcosokat Bin Laden tanítványaiként azonosítva.

A viszony Bush hivatali idejének végére, 2007–2008-ra feszültté vált az amerikai rakétavédelmi tervek és a NATO keleti bővítése miatt.

Egy 2008-as átirat szerint Putyin már a válaszcsapás lehetőségével érvelt,

rámutatva, hogy egy tengeralattjáróról indított rakéta hat perc alatt elérné Moszkvát, amire Oroszország teljes nukleáris reagálási képességével válaszolna.

Az iratok számos egyéb témában is tartalmaznak korábban nem ismert részleteket

  • Bush úgy vélte, Kína jelenti mindkét ország számára a legnagyobb hosszú távú problémát, amire Putyin úgy reagált: „Inkább neked”.
  • A 2008-as bukaresti találkozó előtt Bush arra kérte kollégáit, legyenek „úriemberiek” Putyinnal, hogy a csúcs után meglátogathassa őt Szocsiban.

A dokumentumok kiadását kikényszerítő Nemzetbiztonsági Archívum szerint ezek az átiratok pótolhatatlan bizonyítékot szolgáltatnak a 2000-es évek elejének legmagasabb szintű diplomáciájáról.

