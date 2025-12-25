ARÉNA - PODCASTOK
A magyar tenisz szövetségi kapitány balesetezett
Fotó: Veresegyházi Önkéntes Tűzoltóság

Frontálisan ütközött a magyar szövetségi kapitány, itt a tűzoltók fotója

Infostart

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya.

A sportági szövetség beszámolója a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

"A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia" - olvasható a szövetség közleményében.

A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.

Az esethez a Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is kivonult, ők adtak közre fotókat a munkájukról.

