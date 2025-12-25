Felszólították Izraelt, nem is akárkik

"Mi, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Izland, Hollandia, Japán, Kanada, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország és Spanyolország képviselői elítéljük, hogy az izraeli kormány biztonsági kabinetje jóváhagyta 19 új zsidó telep létesítését a megszállva tartott Ciszjordániában" - olvasható a francia külügyminisztérium által közzétett dokumentumban.

Az izraeli hatóságok vasárnap jelentették be, hogy jóváhagyták 19 ciszjordániai telep létesítését. A 2023. október 7-i Izrael elleni Hamász-támadás óta fokozódó telepépítés közepette az intézkedés az izraeli vezetés szerint "egy terrorista palesztin állam létrehozásának a megakadályozását" célozza.

Közleményükben az országok emlékeztetnek, hogy

ez az egyoldalú lépés "a nemzetközi jog megsértése".

Ez a lépés azzal fenyeget, hogy meghiúsítja a gázai béketerv megvalósítását, amikor erőfeszítések történnek a terv második szakaszára való áttérés érdekében, és árt a tartós béke és biztonság kilátásainak is a térség egészében - olvasható a közleményben.

Felszólítjuk Izraelt, vonja vissza a döntését, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2334. határozatának megfelelően hagyjon fel a telepek bővítésével - írták a tizennégy ország képviselői, hozzátéve, hogy "eltökéltek a palesztinok önrendelkezési jogának a támogatása iránt".

A közleményt aláíró országok emlékeztettek továbbá, hogy töretlenül támogatják a kétállami megoldáson alapuló, átfogó, igazságos és tartós békét, amelyben két demokratikus állam, Izrael és Palesztina él egymás mellett békében és biztonságban, biztonságos és elismert határokon belül.