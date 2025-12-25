ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Építkezés a Jeruzsálem közelében fekvő ciszjordániai Ramot településen 2021. január 12-én. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott több száz telepes lakás felépítésének előmozdítására Ciszjordániában.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Felszólították Izraelt, nem is akárkik

Infostart / MTI

Tizennégy ország - közöttük Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada és Japán - szerda este közös közleményben ítélte el, hogy Izrael jogi státuszt adott tizenkilenc ciszjordániai zsidó telepnek, és felszólították a zsidó államot: vonja vissza ezt a döntést és hagyjon fel a telepek bővítésével.

"Mi, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Izland, Hollandia, Japán, Kanada, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország és Spanyolország képviselői elítéljük, hogy az izraeli kormány biztonsági kabinetje jóváhagyta 19 új zsidó telep létesítését a megszállva tartott Ciszjordániában" - olvasható a francia külügyminisztérium által közzétett dokumentumban.

Az izraeli hatóságok vasárnap jelentették be, hogy jóváhagyták 19 ciszjordániai telep létesítését. A 2023. október 7-i Izrael elleni Hamász-támadás óta fokozódó telepépítés közepette az intézkedés az izraeli vezetés szerint "egy terrorista palesztin állam létrehozásának a megakadályozását" célozza.

Közleményükben az országok emlékeztetnek, hogy

ez az egyoldalú lépés "a nemzetközi jog megsértése".

Ez a lépés azzal fenyeget, hogy meghiúsítja a gázai béketerv megvalósítását, amikor erőfeszítések történnek a terv második szakaszára való áttérés érdekében, és árt a tartós béke és biztonság kilátásainak is a térség egészében - olvasható a közleményben.

Felszólítjuk Izraelt, vonja vissza a döntését, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2334. határozatának megfelelően hagyjon fel a telepek bővítésével - írták a tizennégy ország képviselői, hozzátéve, hogy "eltökéltek a palesztinok önrendelkezési jogának a támogatása iránt".

A közleményt aláíró országok emlékeztettek továbbá, hogy töretlenül támogatják a kétállami megoldáson alapuló, átfogó, igazságos és tartós békét, amelyben két demokratikus állam, Izrael és Palesztina él egymás mellett békében és biztonságban, biztonságos és elismert határokon belül.

Kezdőlap    Külföld    Felszólították Izraelt, nem is akárkik

izrael

közel-kelet

telepes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csikós Zsóka: már ki merem jelenteni, hogy van esélyem a világ legjobbjai ellen

Csikós Zsóka: már ki merem jelenteni, hogy van esélyem a világ legjobbjai ellen
Pályafutása során először Csikós Zsóka lett az év magyar női kajakosa. Bár az idei évnek úgy vágott neki, hogy a világjátékokra akar kijutni, végül nem a maratoni számokban, hanem a rövidebb távokon halmozta az Eb- és vb-érmeket. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője az InfoRádióban azt mondta: korábban nem mindig értette, miért van akkora mizéria a csapathajók összeállításánál, jövőre azonban már párosban és/vagy négyesben is szerepelne.
Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Moammer el-Kadhafi uralmának 2011-es megdöntése óta polgárháborúról polgárháborúra bukdácsol az észak-afrikai emirátus, a fel-fellángoló konfliktusokba pedig időnként Európa nagyhatalmai is beleállnak, pedig még az Egyesült Államok is tudja: nem jó itt „megégni”. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója beszélt a helyzetről az InfoRádióban, és arról is, mitől is függ, hogy indulnak-e onnan migránsok Európába vagy sem.
 

Nőtt a Mol esélye a nagy üzletre

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első alkalommal ismertette azt a húszpontos békekeretet, amelyről Ukrajna és az Egyesült Államok tárgyal, és amely az Oroszországgal kötendő megállapodás alapjául szolgálhat. Az elnök mielőbbi tárgyalásokat sürgetett Donald Trumppal ezeknek az ügyeknek a rendezésére - írja a Reuters hírügynökség. Oroszország és Ukrajna átfogó megnemtámadási megállapodást köt, amelynek betartását űralapú, pilóta nélküli megfigyelőrendszer ellenőrzi. Az Egyesült Államok, a NATO és az európai országok a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló, kölcsönös védelmi garanciákat vállalnának Ukrajna felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken

Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken

2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 14:14
Mégsem örülhet Milorad Dodik támogatottja
2025. december 25. 14:00
Nagyon nagyot kívánt az ukrán elnök karácsonykor az ukránok nevében
×
×
×
×