2025. december 25. csütörtök Eugénia
Amerikai tengerészgyalogosok ugranak magasba a magyar Parlament előtt.
Nyitókép: Fotó: Janka Szitas

Amerikai tengerészgyalogosok ugráltak a Parlament előtt

Caroline Savage ügyvivő és a nagykövetség tengerészgyalogosai közösen készültek az ünnepekre a budapesti Kossuth téren. A nagykövetség közösségi oldalán közzétett ünnepi felvételen a képviselet tagjai a Parlament épülete előtt, vidám hangulatban „ugrottak bele” a karácsonyi időszakba.

„Ugorjunk bele együtt az ünnepekre!” – olvasható a követség bejegyzésében, amelyben az ügyvivő és a tengerészgyalogosok a karácsonyi várakozás jegyében kívántak kellemes és örömteli ünnepi időszakot mindenki számára.

Ünnepi nyitvatartás és ügyelet

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége tájékoztatta az embereket, hogy a hivatal december 24-26. között zárva tart. A konzuli szolgálat felhívta a figyelmet, hogy sürgős esetben a Magyarországon tartózkodó amerikai állampolgárok a nagykövetség hivatalos honlapján találnak bővebb információt és elérhetőséget.

Bemutatkozik az új ügyvivő

Caroline Savage karrierdiplomata, aki 2025 augusztusában érkezett Budapestre helyettes misszióvezetőként, november óta pedig ideiglenes ügyvivőként irányítja a nagykövetség munkáját. A Wisconsinból származó diplomata több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a külügyi szolgálatban; pályafutása során szolgált többek között Azerbajdzsánban, Mozambikban, Fehéroroszországban és Luxemburgban is.

Savage asszony elismert Oroszország- és Közép-Ázsia-szakértő, aki korábban a washingtoni külügyminisztérium Orosz Ügyek Hivatalának igazgatójaként, valamint az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács Oroszországért és Közép-Ázsiáért felelős igazgatójaként is dolgozott.

A kétgyermekes édesanya tíz hónapja tanul magyarul, és első bemutatkozó videójában már ezen a nyelven szólt a helybéliekhez.

parlament

tengerészgyalogos

követség

usa

