2025. december 25. csütörtök
Schmidt Ádám sportállamtitkár, Csikós Zsóka kajakos és Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Magyar Kajak-Kenu Szövetség díjátadóján.
Nyitókép: Magyar Kajak-Kenu Szövetség/Szalmás Péter

Csikós Zsóka: már ki merem jelenteni, hogy van esélyem a világ legjobbjai ellen

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Pályafutása során először Csikós Zsóka lett az év magyar női kajakosa. Bár az idei évnek úgy vágott neki, hogy a világjátékokra akar kijutni, végül nem a maratoni számokban, hanem a rövidebb távokon halmozta az Eb- és vb-érmeket. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője az InfoRádióban azt mondta: korábban nem mindig értette, miért van akkora mizéria a csapathajók összeállításánál, jövőre azonban már párosban és/vagy négyesben is szerepelne.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Csikós Zsókát választotta az év női kajakosának, aki a júniusi, racicei Európa-bajnokságon három egyéni számban is aranyérmet nyert – első lett 500, 1000 és 5000 méteren –, majd az augusztusi, milánói vb-n 1000 méteren aranyérmesként, 500 méteren pedig bronzérmesként zárt. A 24 éves szolnoki versenyző a szövetség díjátadó ünnepségén az InfoRádió kérdéseire is válaszolt. Úgy véli, nagyon jó évet zárt, mindkét nagy világversenyen sikeresen szerepelt. A világkupa máshogy alakult számára, de akkoriban betegség hátráltatta, így összességében örül neki, hogy a nyár két fő versenyén tudott javítani.

Csikós Zsóka a 2025-ös év előtt főként a maratoni számokban hallatott magáról, két vb-címet nyert és a 2022-es világjátékokról is van egy bronza, de mint fogalmazott, korábban is szerette a rövidebb távokat. Ami kevésbé volt számára érthető, az „a négyes körüli mizéria”, vagyis, hogy miként lehet bekerülni az adott egységbe. Ebből kifolyólag a korábbi években inkább a maratoni távok felé húzott a szíve. Idén azonban a világjátékok válogatója nem jött össze neki. Saját bevallása szerint akkor sem tört össze, végig saját magára és a teljesítményére koncentrált, és végül sikerült elérnie a kitűzött célokat a rövidebb távokon. Mint mondta, „sikerült kimaradni” abból, amiből ki is akart maradni,

jövőre azonban már a tervei között szerepel, hogy négyesben is versenyezzen.

A válogatási elvek, illetve az olimpiai kvótaszám miatt szükség is van rá, hogy ne csak egyesben szerepeljenek a kajakosok és a kenusok, ennek pedig természetesen Csikós Zsóka is alárendeli a céljait.

A szolnoki kajakos azt mondta, a racicei Eb-n vált számára világossá, hogy lehet keresnivalója a vb-mezőnyben is. Akkor sikerült átállítani a gondolkodását arra, hogy eredményes és versenyképes lehet akár a világ legjobbjaival szemben is. Jót tettek az önbizalmának az Eb-n nyert aranyérmek, és onnantól fogva kezdett el hinni abban, hogy a világbajnokságon is lehet esélye dobogós helyezésekre.

Egy olyan kajakosnál, aki elsősorban a maratoni versenyszámokban gondolkodik, nem feltétlenül az olimpia van fókuszban, de Csikós Zsóka olyan eredményeket ért el idén a rövidebb távokon, hogy már Los Angeles lebeg a szemei előtt. Bár úgy vágott neki a 2025-ös évnek, hogy a világjátékokon szeretne indulni, az élet átírta az eredeti forgatókönyvet, és

mivel a következő olimpia kronológiailag előbb lesz, mint a következő világjátékok, nem volt kérdés számára, hogy az ötkarikás játékokon való szereplés kiharcolását veszi célba.

Augusztusban, Milánóban karrierje első világbajnoki címét nyerte 1000 méteren, ami mint fogalmazott, a nyár „fénypontja” volt, és nagyon jót tett a lelkének. Utólag már jó eredmények tartja azt is, hogy 500 méteren harmadik lett a vb-n, hiszen így egy újabb éremmel gazdagodhatott az éremkollekciója. Ugyanakkor elismerte, hogy a célba érkezés után csalódottságot érzett, mert azt hitte, meglesz a második hely. Most már másként tud visszaemlékezni arra a bronzra, ugyanis mégiscsak egy olimpiai számban és egy világbajnokságon állhatott fel a dobogóra.

Csikós Zsóka rátérve a 2026-os célokra azt mondta, szeretné tartani a pozícióját egyesben. Azt gondolja, az idei eredményei után már ki lehet jelenteni, hogy számolniuk kell vele az élmenőknek. Továbbá csapathajóban is szeretne szerepelni, ezért nagyon reméli, hogy sikerül kivívnia azt, hogy párosban és/vagy négyesben is versenyezhessen jövőre.

Felkészült rá, hogy az eredményei révén a jövőben nagyobb lesz a felhajtás körülötte, a média is minden bizonnyal többször fogja keresni, de pontosan tudja, az élsport együtt jár ezzel is. Ha pedig 2028-ban ott lehet majd a Los Angeles-i olimpián, természetesen minden ilyen kötelezettségnek szívesen eleget tesz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Csikós Zsóka: már ki merem jelenteni, hogy van esélyem a világ legjobbjai ellen

kajak-kenu

díjátadó

év legjobbja

los angeles 2028

csikós zsóka

Pályafutása során először Csikós Zsóka lett az év magyar női kajakosa. Bár az idei évnek úgy vágott neki, hogy a világjátékokra akar kijutni, végül nem a maratoni számokban, hanem a rövidebb távokon halmozta az Eb- és vb-érmeket. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője az InfoRádióban azt mondta: korábban nem mindig értette, miért van akkora mizéria a csapathajók összeállításánál, jövőre azonban már párosban és/vagy négyesben is szerepelne.
