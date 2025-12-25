Karácsonyi dekoráció miatt jelentették fel a lányára emlékező asszonyt

Cseh Rózsa tíz éve, leánya tragikus elvesztése óta minden évben gazdag fényfestéssel és díszítéssel emlékezik meg az ünnepekről. Idén a Széchenyi körúti ház elé nagyméretű, felfújható figurák is kerültek, amelyek egy része a közterületnek minősülő járdaszakaszt is elfoglalta - írja a blikk.hu.

Hivatali döntés és lakossági reakciók

Bár a dekoráció a környékbeli gyerekek és iskolások körében nagy népszerűségnek örvendett, egy lakos bejelentést tett az önkormányzatnál, balesetveszélyesnek ítélve a gyalogosforgalom akadályozását. A hivatal megállapította a szabálytalanságot, és felszólította a tulajdonost a terület felszabadítására.

Madari Róbert, Lakitelek polgármestere az üggyel kapcsolatban kiemelte, hogy

a járda közterület, amelynek elfoglalásához engedély szükséges.

Mivel a díszek miatt nem maradt hely a gyalogosoknak (például babakocsival vagy kerekesszékkel), a balesetveszély miatt ilyen engedély nem is lett volna kiadható.

Az önkormányzat méltányolja az ünnepi hangulatot, de a közlekedés biztonságát elsődlegesnek tartja.

Békés megoldás

A tulajdonos, Cseh Rózsa a felszólítást követően intézkedett, és a díszeket saját portáján belül állította fel újra. Az asszony hangsúlyozta, hogy mindig jogkövető módon járt el, és nem gondolta, hogy a díszlet problémát okozhat.

A helybéliek közül sokan értetlenkedve fogadták a feljelentés tényét, hangsúlyozva, hogy a díszítés sokkal több örömet szerzett a közösségnek, mint amennyi kényelmetlenséget okozott.