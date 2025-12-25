ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Ikreket szült Győri-Lukács Viktória kézilabdaázó
Nyitókép: Fotó: Győri Audi ETO KC

Ikreket szült a magyar világsztár

Infostart

Karácsonykor világra jöttek Győri-Lukács Viktória, a Győri Audi ETO KC és a magyar válogatott jobbszélsőjének ikerlányai. A hírt a győri klub közösségi oldalán jelentették be. A kommentek között valaki azt írta, "remek, egy egyik jobb- a másik balszélős lesz".

A sportoló tájékoztatása szerint a gyermekek a Zoé és az Emma nevet kapták.

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk” – idézte a klub közleménye a kismamát.

A Győri Audi ETO KC vezetése és a csapat tagjai jó egészséget és sok boldogságot kívántak a család új fejezetéhez.

Győri-Lukács Viktória a magyar kézilabdázás egyik meghatározó alakja, aki 2020-ban igazolt a Ferencvárostól Győrbe. Pályafutása során többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, a válogatottban pedig több mint száz alkalommal lépett pályára. Gyorsaságával és technikai adottságaival az európai élmezőny egyik legmegbízhatóbb szélsőjévé vált, tagja volt a Bajnokok Ligájában is sikeresen szereplő ETO-keretnek.

A gyermekek édesapja, Győri Mátyás szintén válogatott kézilabdázó, aki jelenleg a Ferencvárosi TC irányítója. Karrierje során megfordult Balatonfüreden és Veszprémben is, mielőtt a fővárosi zöld-fehérekhez igazolt. A válogatottban nyújtott teljesítménye és irányítókészsége révén a hazai bajnokság egyik kulcsjátékosaként tartják számon, aki több világversenyen is képviselte Magyarországot.

Kezdőlap    Sport    Ikreket szült a magyar világsztár

szülés

lukács viktória

győri audi eto kc

