Ikreket szült a magyar világsztár

A sportoló tájékoztatása szerint a gyermekek a Zoé és az Emma nevet kapták.

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk” – idézte a klub közleménye a kismamát.

A Győri Audi ETO KC vezetése és a csapat tagjai jó egészséget és sok boldogságot kívántak a család új fejezetéhez.

Győri-Lukács Viktória a magyar kézilabdázás egyik meghatározó alakja, aki 2020-ban igazolt a Ferencvárostól Győrbe. Pályafutása során többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, a válogatottban pedig több mint száz alkalommal lépett pályára. Gyorsaságával és technikai adottságaival az európai élmezőny egyik legmegbízhatóbb szélsőjévé vált, tagja volt a Bajnokok Ligájában is sikeresen szereplő ETO-keretnek.

A gyermekek édesapja, Győri Mátyás szintén válogatott kézilabdázó, aki jelenleg a Ferencvárosi TC irányítója. Karrierje során megfordult Balatonfüreden és Veszprémben is, mielőtt a fővárosi zöld-fehérekhez igazolt. A válogatottban nyújtott teljesítménye és irányítókészsége révén a hazai bajnokság egyik kulcsjátékosaként tartják számon, aki több világversenyen is képviselte Magyarországot.