2025. december 25. csütörtök Eugénia
A device with a valve which can be turned on or off to control the flow of a liquid from a pipe. The faucet body is usually made of brass, though die-cast zinc and chrome-plated plastic are also used.
Nyitókép: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images

Szenteste is víz nélkül maradt sok család

Infostart

Nem sikerült teljes körűen helyreállítani a vízszolgáltatást egy nógrádi településen, ahol egy vasárnapi szivattyúmeghibásodás óta akadozik az ellátás. Bár kedden úgy tűnt, megoldódott a probléma, szenteste napján ismét számos háztartásból jelezték a vízhiányt.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek szakemberei folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán és a rendszer légtelenítésén a megfelelő víznyomás elérése érdekében - írta a nool.hu.

A kiesés Somoskőújfalu több pontját érinti, ami jelentősen megnehezítette a helybéliek ünnepi készülődését.

Segítségnyújtás és lajtos kocsik

Tábori Anita polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat és a szolgáltató az alábbi intézkedésekkel igyekszik enyhíteni a helyzetet:

  • A Vörösmarty, a Bánki Donát és a Kilátó utcákban tartályokat helyeztek ki, amelyekből nem ivóvíz minőségű víz vételezhető.
  • Az önkormányzat palackozott ivóvizet biztosít azoknak, akik jelzik igényüket a kijelölt telefonszámon.
  • A segítségre szoruló emberek a 20/469 7685-ös számon kérhetnek támogatást.

A település vezetése hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetben komoly összefogás alakult ki a faluban, a szakemberek pedig az ünnep alatt is azon fáradoznak, hogy minden háztartásban helyreálljon a szolgáltatás.

2025-ben a kakaó ára ugyan korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, de még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintjének. Mivel a gyártók jellemzően 6–12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, a világpiaci ármérséklődés csak 2026 elején–közepén hathat a beszállítói árakra. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára az InfoRádióban azt mondta: a csokoládé árában ugyanakkor nem várható jelentős csökkenés, mert a kész termék mindössze 20 százalékát teszi ki a kakaó.

Néhány esztendeje egy vezető hazai politikus jelentette ki, hogy a vétójog az utolsó védőbástyája az európai sokszínűségnek és szuverenitásnak. Nos, a kormány tagjai – mint a dicső végvári vitézek büszke utódai – az elmúlt időben igencsak sűrűn gyakorolhatták a nemzeti szuverenitás védelmét, mivel jószerint csak azokat az EU-s kezdeményezéseket és indítványokat nem vétóztak meg, amelyek egy csepp áldozatot sem kívántak meg hazánktól. A megvétózott kezdeményezések sorába tartozott az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjére tűzött, a Mercosur-országokkal (tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, társult tagjai pedig Chile, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname és Bolívia) kötött új védintézkedésekről szóló megállapodás megerősítéséről szóló határozat is.

