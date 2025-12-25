Szenteste is víz nélkül maradt sok család

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek szakemberei folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán és a rendszer légtelenítésén a megfelelő víznyomás elérése érdekében - írta a nool.hu.

A kiesés Somoskőújfalu több pontját érinti, ami jelentősen megnehezítette a helybéliek ünnepi készülődését.

Segítségnyújtás és lajtos kocsik

Tábori Anita polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat és a szolgáltató az alábbi intézkedésekkel igyekszik enyhíteni a helyzetet:

A Vörösmarty, a Bánki Donát és a Kilátó utcákban tartályokat helyeztek ki, amelyekből nem ivóvíz minőségű víz vételezhető.

Az önkormányzat palackozott ivóvizet biztosít azoknak, akik jelzik igényüket a kijelölt telefonszámon.

A segítségre szoruló emberek a 20/469 7685-ös számon kérhetnek támogatást.

A település vezetése hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetben komoly összefogás alakult ki a faluban, a szakemberek pedig az ünnep alatt is azon fáradoznak, hogy minden háztartásban helyreálljon a szolgáltatás.