2025. december 25. csütörtök Eugénia
Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül vett részt a Sztálingrád atomjégtörõ hajógerincének lefektetési ünnepségén a moszkvai hivatalában 2025. november 18-án. A Sztálingrádot és a 22220-as projektszámú hajócsalád másik legújabb tagját, a Leningrád atommeghajtású jégtörõt egyidejûleg építi a szentpétervári Balti Hajógyár. Az orosz flotta már szolgálatban levõ új generációs atomjégtörõi  az Arktyika, a Szibir, az Ural, a Jakutija és a Csukotka  a kereskedelmi hajózási útvonalakat biztosítja a Jeges-tengeren, amelyet az év több mint felében jégpáncél borít.
Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Vlagyimir Putyin táviratozott Donald Trumpnak

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.

Közölte, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

"Láttuk a híreket (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy

nem teljesen épelméjű ember"

- mondta Peszkov.

"Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében" - tette hozzá.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a "külföldi ügynöknek" minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most "a francia térfélen van a labda".

Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

oroszország

karácsony

usa

