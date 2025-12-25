ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt az ukrán legenda

Infostart

Életének nyolcvanötödik évében a kanadai Kamloopsban elhunyt Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvetésének bajnoka.

Az ukrajnai születésű sportoló a Szovjetunió színeiben érte el legnagyobb sikereit. Az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon 75,50 méteres olimpiai rekorddal állhatott a dobogó legfelső fokára, négy évvel később, az 1976-os montreali olimpián pedig bronzérmet szerzett.

Pályafutása során 1969-ben Európa-bajnoki címet nyert, emellett

négyszeres szovjet bajnok volt.

Bondarcsuk aktív éveit követően edzőként is meghatározó alakja maradt a sportágnak. Nevéhez fűződik a szovjet kalapácsvető-válogatott felkészítése az 1980-as és az 1988-as olimpiára, ahol tanítványai kimagasló eredményeket értek el.

Ukrajna 1992-es függetlenedése óta, önálló nemzetként összesen 38 olimpiai bajnoki címet szerzett a nyári és téli játékokon.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt az ukrán legenda

olimpiai bajnok

ukrán

anatolij bondarcsuk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tarol az AI: hamarosan már nem is lesz szükség zenészekre?

Tarol az AI: hamarosan már nem is lesz szükség zenészekre?
Folyamatos a vita a zeneiparban arról, hogy mire és milyen mértékben szabad vagy éppen nem szabad mesterséges intelligenciát használni, miközben a generatív AI fejlődése ott tart, hogy az emberek túlnyomó többsége már nem tudja megmondani, mesterséges zenét hall-e vagy ember által játszottat. Sokan zavarba kerülnek, mikor kedvenc zenéjükről kiderül, hogy nem is ember készítette.
Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij

Az űrből fognak ellenőrizni – ismertette az új, 20 pontos béketervet Volodimir Zelenszkij

Az ukrán elnök első alkalommal vázolta fel Ukrajna és az Egyesült Államok között megvitatott 20 pontos béketerv-javaslat főbb pontjait, amelyek szerinte alapul szolgálhatnak az Oroszországgal háború lezárását célzó jövőbeli megállapodásokhoz. A magyarokat is érintő vállalás is szerepel a tervezetben.
 

Megszólalt a Kreml, miután Zelenszkij beszámolt az új, 20 pontos béketervről

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint 100 éve jöttek az országba, megújították a zöldségtermesztést – Testvérvárosok ápolják örökségüket

Több mint 100 éve jöttek az országba, megújították a zöldségtermesztést – Testvérvárosok ápolják örökségüket

A testvértelepülési kapcsolatok sokszor formális együttműködéseknek tűnnek, ám tanulmányunk rávilágít arra, hogy mögöttük gyakran mély történeti és közösségi kötelékek húzódnak meg. Kutatásunkban azt vizsgáljuk meg, miként él tovább a magyarországi bolgárkertészek öröksége a mai bolgár-magyar önkormányzati kapcsolatokban. Országos testvértelepülési adatbázisokra és interjúkra támaszkodva mutatjuk be, hogy számos együttműködés nem véletlenszerűen jött létre: a bolgárkertészeket egykor kibocsátó, valamint az őket befogadó települések között máig élő kapcsolati hálók rajzolódnak ki. Az eredmények szerint a közös múlt, a családi emlékezet és a helyi bolgár közösségek jelenléte kulcsszerepet játszik a partnerségek kialakításában, ám a valódi, élő együttműködést a rendszeres intézményi és közösségi kapcsolattartás tartja fenn. A tanulmány így új nézőpontból értelmezi a városdiplomáciát: mint történeti gyökerekből táplálkozó, alulról építkező kapcsolatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én

Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én

Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

The US Department of Justice says reviewing the material could delay the full release of Epstein documents by a "few more weeks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 17:21
Megszólalt a Kreml, miután Zelenszkij beszámolt az új, 20 pontos béketervről
2025. december 24. 16:56
Fordulat: újabb letartóztatás az ausztráliai hanukai merénylet kapcsán
×
×
×
×