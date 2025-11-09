ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bemutatják az új BMW iX3-at a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) sajtónapján, 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Iparági értékelések szerint Európa „tálcán kínálta piacát” Kínának, különösen az elektromos autózás terén, és sokak szerint elhibázott stratégia a belső égésű motorok túl korai betiltása. Eközben lekörözte németországi vetélytársait a BMW: miközben a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes nem büszkélkedhet, a müncheni autógyár megháromszorozta a harmadik negyedévi nyereségét a tavalyi számokhoz képest.

Ami a konkrét adatot illeti, a német portálok kereken 1,7 milliárd eurós nyereségről számoltak be. Ez a BMW nyeresége némileg magasabb is a tavalyi hasonló érték háromszorosánál.

A Bild megfogalmazása szerint ez rekordnak számít annak ellenére is, hogy a BMW a múlt év hasonló időszakában súlyos fékproblémákkal küszködött. Ennek ellenére „a rekord az rekord”, miközben az ágazat többi szereplője súlyos válsággal küzd.

A német sajtó szerint a Volkswagen a harmadik negyedévben több mint 1 milliárd eurós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. A Mercedes nyeresége ugyanebben az időszakban csaknem 31 százalékkal, 1,2 milliárd euróval esett vissza, az év első kilenc hónapjában összesen több mint a felére csökkent.

A BMW vezérigazgatója elégedetten nyilatkozott. Oliver Zipse szerint a cég a nehézségek ellenére bizonyította, hogy üzleti modellje „robusztus és fenntartható” A BMW ebben az évben az európai CO2-kibocsátási célokat is el kívánja érni.

Zipse hangsúlyozta, hogy a közelmúltban tartott müncheni nemzetközi autószalonon bemutatott elektromos meghajtású, új osztályú iX3 a „reményhordozó”. Utalt arra, hogy az új osztály első modellje ténylegesen a BMW jövőbeni elektromos autóinak koncepcióját tükrözi, és a jelek szerint népszerűnek bizonyul a vásárlók körében.

Erre utal, hogy az európai megrendelések száma jóval magasabb a vártnál – jelentette ki a vezérigazgató. Az autó jelenleg csak Európában vásárolható.

Szakértők ugyanakkor utaltak arra, hogy az elmúlt hónapokat a BMW sem úszta meg sértetlenül. A problémákat a kínai piac okozza, amit ugyanakkor a magas vámok is tetézik. Ez a magyarázata annak, hogy októberben a konszern csekély mértékben az éves előirányzat csökkentésére kényszerült .

Mindennek ellenére ágazati összehasonlításban a BMW kiválóan teljesít a többi szereplőhöz képest. Erre utal, hogy kilenc hónap után 5,7 milliárd adózás utáni nyereséget könyvelhetett el.

A német portálok által az elmúlt hónapokban sokat idézett iparági szakértő, Ferdinand Dudenhöffer szerint az okok egyértelműek. A BMW változatlanul a legjobb helyzetben van a többi gyártóhoz viszonyítva, ami elsősorban annak köszönhető, hogy stabil és hosszú távú stratégiát folytat.

Ennek kapcsán utalt arra, hogy a Mercedes „elhamarkodottan” a luxusautókra összpontosított, ami visszafelé sült el. A Porsche pedig túlságosan is az elektromobilitásra támaszkodott, és most meghátrálásra kényszerül.

Az Audi továbbra is a dízelválság következményeitől szenved, a Volkswagen pedig a létszámleépítésekkel van elfoglalva – utalt ré Dudenhöffer.

A szakértő ugyanakkor a BMW esetében gyengeségnek rótta fel, hogy miközben Németországban jelentős árengedményekkel értékesít, Kína az értékesítés szempontjából továbbra is kockázatot jelent. A szakértő szerint az Audi és a VW a „Kínában Kínáért” stratégiával a BMW-vel és a Mercedesszel szemben mind az ár, mid az értékesítés tekintetében előnyökkel rendelkezik.

Meglehetősen borúlátóan ítélte meg az ágazat jövőjét a Stellantis volt vezérigazgatója, a portugál Carlos Tavares. A Stellantis Európa egyik legnagyobb autógyártója, és 14 márkát egyesít, köztük a német Opel autógyártót.

Tavarest 2024 decemberében menesztették állásából „agressziv” költségcsökkentő stratégiája miatt.

Most megjelent, több német szakportál által bemutatott könyvében a volt vezérigazgató kételkedik abban, hogy a csoport hosszú távon is fennmarad. Attól tart, hogy a főszereplők, azaz az Olaszország, Franciaország és az Egyesült Államok közötti egyensúly megromlik. A csoport önálló vállalatként való fennmaradása azon múlik, hogy a vezetés odafigyel-e az egységre

A kínai vállalatok növekvő európai befolyásával kapcsolatban Tavares úgy vélte: „Azzal, hogy a keresletet kizárólag az elektromos autókra korlátozta, Európa megnyitotta az ajtót a kínai gyártók előtt.”

A Kínában gyártott elektromos járművekre kivetett uniós vámok, amelyeket a hazai ipar védelme érdekében vezettek be, nem működnek. Kína előnye az akkumulátorok terén már most is jelentős, és a kínai gyártók még ennél is többet kínálnak.

„Európa ezüsttálcán kínálta a kínaiak számára piacát és iparát” – írta Tavares, aki felrótta az Európai Bizottságnak a belső égésű motorok „elhamarkodott” betiltását.

Szerinte a megoldás az lett volna, ha a belső égésű motorral felszerelt járművek értékesítését fokozatosan irányozzák elő, mint ahogy fokozatosan írják elő az elektromos járművek arányának növelését is.

Szerinte az Európai Bizottság dogmatikussá vált, és nem hallgatott a gyártókra.

Kezdőlap    Külföld    Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben

németország

autógyártás

nyereség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben

Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben
Iparági értékelések szerint Európa „tálcán kínálta piacát” Kínának, különösen az elektromos autózás terén, és sokak szerint elhibázott stratégia a belső égésű motorok túl korai betiltása. Eközben lekörözte németországi vetélytársait a BMW: miközben a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes nem büszkélkedhet, a müncheni autógyár megháromszorozta a harmadik negyedévi nyereségét a tavalyi számokhoz képest.
Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.
 

Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Európát lepipálták a magyar ingatlanok: 10 ábrán a lakáspiac helyzete

Egész Európát lepipálták a magyar ingatlanok: 10 ábrán a lakáspiac helyzete

Tíz grafikonokból álló válogatásunkban mutatjuk be a magyar lakáspiac helyzetét, többek között, hogy Európai uniós összevetésben hazánkban a legalacsonyabb a lakásépítések száma, illetve hogy a tagállamok közül nálunk nőttek leggyorsabban a lakásárak az elmúlt kilenc évben. A nemrégiben közölt második és harmadik negyedéves lakásadat-dömping mellett a KSH nemrég egy interaktív összefoglalót is közzétett, ami bár a tavalyi lakáspiaci folyamatokat foglalja össze, fontos adatokat közöl a magyar lakóingatlan-piac állapotáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel

Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel

Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Typhoon Fung Wong is already bringing "life threatening conditions" to one eastern island, with widespread disruption expected later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 10:02
Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét
2025. november 9. 09:28
Egyik tájfun ment, szupertájfun érkezik helyette
×
×
×
×