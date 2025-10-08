ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az EU új ipari akciótervvel erősíti az autóipar versenyképességét

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, amely a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra – jelentette ki Wopke Hoekstra klímaügyekért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban.

Wopke Hoekstra klímaügyekért felelős uniós a belsőégésű motorral felszerelt személygépkocsik értékesítésére vonatkozó tilalom visszavonásáról szóló vitában szólalt fel, és elmondta: az európai autóipar továbbra is a kontinens gazdasági erejének egyik pillére, de a globális verseny, a magas energiaköltségek és az átalakuló piaci feltételek miatt célzott uniós támogatásra van szüksége.

A biztos emlékeztetett, hogy az iparág mélyreható átalakuláson megy keresztül a zéró kibocsátás és a digitalizáció irányába, ugyanakkor "egyre nagyobb nyomás nehezedik rá az unión kívüli tisztességtelen verseny, az ellátási láncok sérülékenysége és az energiaárak miatt".

Kiemelte, hogy

az akcióterv alapján a Bizottság rugalmasabb szabályokat vezet be a szén-dioxid-kibocsátási előírások teljesítésére 2025 és 2027 között, miközben a 2035-re kitűzött zéró kibocsátási cél változatlan marad.

"A cél világos: csökkenteni kell a kibocsátást, mert a közlekedési szektor kibocsátása még mindig magasabb, mint harminc évvel ezelőtt" - fogalmazott Hoekstra. Hozzátette, hogy a 2035-ös határidő kiszámítható keretet ad a gyártóknak és a befektetőknek, hogy "méltányos átmenettel" készüljenek a tiszta járműgyártás korszakára.

A biztos közölte, hogy a bizottság még az év vége előtt bemutatja a vállalati autóflották dekarbonizációjára vonatkozó javaslatát, valamint egy az uniós akkumulátorgyártás versenyképességét erősítő programot. Emellett előkészítés alatt áll egy új kezdeményezés a kis, megfizethető elektromos autók elterjesztésére.

Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában hangsúlyozta: az európai autóipar válságban van, és azonnali cselekvésre van szükség annak érdekében, hogy az ágazat megőrizze versenyképességét és munkahelyeit. Elmondta: Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének hivatalba lépése óta az európai autógyártás globális piaci részesedése folyamatosan csökken, miközben az iparág az uniós GDP 7 százalékát és a kutatás-fejlesztési beruházások harmadát adja.

Gyürk rámutatott, hogy Európában 14 millió ember, Magyarországon pedig mintegy 160 ezer család megélhetése függ az autóipar teljesítményétől, ezért "azonnal lépni kell".

A fideszes képviselő szerint le kell törni az energiárakat, mert "egy európai autóipari vállalat ma a globális versenytársaihoz képest négyszer-ötször magasabb energiaköltséget fizet, ami elfogadhatatlan".

Hozzátette, hogy bürokráciacsökkentésre és rugalmasabb kibocsátási célokra van szükség, valamint olyan szabályozási és pénzügyi ösztönzőkre, amelyek képesek "jövőt adni az autóiparnak".

Gyürk András felszólalását azzal zárta: "Mindenekelőtt azonban új és hiteles vezetésre van szükség. Von der Leyennek és bürokratáinak menniük kell. Ez a Patrióták ajánlata."

