Nagyon nagyot kívánt az ukrán elnök karácsonyra az ukránok nevében

Az index.hu híradása szerint az államfő kijelentette, hogy mindannyian azt gondolhatják magukban, hogy „pusztuljon el” – utalt Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Hozzátette, ha Istenhez fordulnak, akkor ennél nagyobb kérés fogalmazódik meg Ukrajna lakosságában.
„Békét szeretnénk, harcolunk és imádkozunk érte, mert megérdemeljük” – hangsúlyozta az ukrán államfő. A tisztviselő kellemes ünnepeket kívánt minden családnak, és örömmel teli ajándékozást a gyermekeknek.
A The Kyiv Independent beszámolója alapján Zelenszkij kijelentette, hogy a jövő legfontosabb kérdése az lesz, hogy a béke győzelemmel érjen fel, valamint fennmaradjon Ukrajna és népe.