2025. december 25. csütörtök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023-ban írta alá azt a törvénymódosítást, amely hivatalosan is lehetõvé teszi az ukránok számára, hogy szakítsanak a keleti ortodox hagyományokkal és január 7-e helyett a nyugati keresztényekhez hasonlóan december 25-én ünnepeljék a karácsonyt.
Nyitókép: Mikola Tisz

Nagyon nagyot kívánt az ukrán elnök karácsonyra az ukránok nevében

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szentesti beszédében elmondta, mit kívánhatnak az ukránok karácsonyra.

Az index.hu híradása szerint az államfő kijelentette, hogy mindannyian azt gondolhatják magukban, hogy „pusztuljon el” – utalt Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Hozzátette, ha Istenhez fordulnak, akkor ennél nagyobb kérés fogalmazódik meg Ukrajna lakosságában.

„Békét szeretnénk, harcolunk és imádkozunk érte, mert megérdemeljük” – hangsúlyozta az ukrán államfő. A tisztviselő kellemes ünnepeket kívánt minden családnak, és örömmel teli ajándékozást a gyermekeknek.

Lemberg, 2025. december 24. Ukrán gyerekek részvételével karácsonyi felvonulást tartanak a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) 2025. december 24-én. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023-ban írta alá azt a törvénymódosítást, amely hivatalosan is lehetõvé teszi az ukránok számára, hogy szakítsanak a keleti ortodox hagyományokkal és január 7-e helyett a nyugati keresztényekhez hasonlóan december 25-én ünnepeljék a karácsonyt. MTI/EPA/Mikola Tisz
Lemberg, 2025. december 24. Ukrán gyerekek részvételével karácsonyi felvonulást tartanak a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) 2025. december 24-én. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023-ban írta alá azt a törvénymódosítást, amely hivatalosan is lehetõvé teszi az ukránok számára, hogy szakítsanak a keleti ortodox hagyományokkal és január 7-e helyett a nyugati keresztényekhez hasonlóan december 25-én ünnepeljék a karácsonyt. MTI/EPA/Mikola Tisz

A The Kyiv Independent beszámolója alapján Zelenszkij kijelentette, hogy a jövő legfontosabb kérdése az lesz, hogy a béke győzelemmel érjen fel, valamint fennmaradjon Ukrajna és népe.

