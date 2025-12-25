Nagyon nagyot kívánt az ukrán elnök karácsonyra az ukránok nevében

Az index.hu híradása szerint az államfő kijelentette, hogy mindannyian azt gondolhatják magukban, hogy „pusztuljon el” – utalt Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Hozzátette, ha Istenhez fordulnak, akkor ennél nagyobb kérés fogalmazódik meg Ukrajna lakosságában.

„Békét szeretnénk, harcolunk és imádkozunk érte, mert megérdemeljük” – hangsúlyozta az ukrán államfő. A tisztviselő kellemes ünnepeket kívánt minden családnak, és örömmel teli ajándékozást a gyermekeknek.

Lemberg, 2025. december 24. Ukrán gyerekek részvételével karácsonyi felvonulást tartanak a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) 2025. december 24-én. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023-ban írta alá azt a törvénymódosítást, amely hivatalosan is lehetõvé teszi az ukránok számára, hogy szakítsanak a keleti ortodox hagyományokkal és január 7-e helyett a nyugati keresztényekhez hasonlóan december 25-én ünnepeljék a karácsonyt. MTI/EPA/Mikola Tisz

A The Kyiv Independent beszámolója alapján Zelenszkij kijelentette, hogy a jövő legfontosabb kérdése az lesz, hogy a béke győzelemmel érjen fel, valamint fennmaradjon Ukrajna és népe.