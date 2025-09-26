Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Hat európai gyárában is felfüggeszti a termelést a Stellantis csoport. A világ negyedik, Európa második legnagyobb autógyártójának leállásai Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Lengyelországot és Spanyolországot érintik. A többi között a Jeep, a Peugeot és a Fiat márkákat is gyártó Stellantis a gyenge kereslettel és a felhalmozódott készletekkel indokolta a lépést.

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban azt mondta, ezt a kényszerű döntést egyértelműen a túltermelés miatt kellett meghoznia a Stellantis vezetőségének, de hangsúlyozta, hogy nem gyárbezárásokat kezdeményeztek, csak a termelés felfüggesztéséről született döntés az érintett üzemekben. Mint fogalmazott, ha végleg lehúznák a rolót ezekben a gyárakban, az a Stellantis „európai halálát is jelentené egyben”. Két olasz, két spanyol, egy francia és egy lengyel gyártóegységben előreláthatólag egy-két hétre függesztik fel a munkát, vagyis nincs szó arról, hogy például elbocsátanák az ott dolgozókat. Az alkalmazottakat erre az időre kényszerszabadságra küldik.

Krepsz Zoltán úgy fogalmazott, a legfőbb problémát jelenleg az jelenti, hogy amíg az európai autópiac leginkább stagnál – mindössze 0,3 százalékos növekedés volt augusztusig az új autók eladásában –, addig a Stellantis csoportnál több mint 6,5 százalékos visszaesés volt megfigyelhető. Magyarán

több legyártott autójuk van annál, mint amennyit értékesíteni tudnak, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt szünetet kellett beiktatni a termelésbe.

A szakíró emlékeztetett: a Stellantis 2021-ben úgy jött létre, hogy a Peugeot, a Citroën és az Opel márkákat összefogó francia PSA-csoport fuzionált az olasz–amerikai Fiat Chryslerrel (FCA). Ezzel 14 márka került egy nagy ernyővállalat alá, és ezek között jelenleg is nagy az átfedés. Több autómárka egy bizonyos kategóriába termel, miközben a minőséggel is gondok akadtak az elmúlt években.

Krepsz Zoltán felidézte, hogy a Stellantis vezérigazgatói posztjáról 2024 decemberében lemondó Carlos Tavares még jóval korábban rendkívül ambiciózus tervekkel állt elő, amelyekkel részben még az uniós határidőknek is „aláment”. A portugál vállalatvezető a Dare Forward 2030 (magyarul: merjünk előrelépni 2030-ra) elnevezésű program keretében egyebek mellett arra tett ígéretet, hogy az Európai Unió 2035-ös céldátumával szemben már 2030-ra száz százalékban csak elektromos autókat gyárt és értékesít az EU-ban, az Egyesült Államokban pedig 50 százalék lesz ez az arány. Carlos Tavares azt is célként fogalmazta meg, hogy 2030-ra megduplázza a vállalatcsoport nettó árbevételét, két számjegyű hasznot produkálva, továbbá megígérte, hogy a Stellantis gyárai 2038-ra teljesen karbonsemlegesen üzemelnek majd. A terveken azonban változtatni kellett, nem sok minden alakult a megígérteknek megfelelően, Carlos Tavares pedig azóta már át is adta a stafétabotot Antonio Filosának, a Stellantis korábbi dél-amerikai operatív vezetőjének a vállalatcsoport élén.

Meredek visszaesés

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese szerint a Stellantis grandiózus terveinek elsősorban a kínaiak előretörése tett keresztbe. Tavaly a Stellantis árbevétele 17 százalékkal, az értékesítés pedig 12 százalékkal csökkent, ami Krepsz Zoltán szerint jól jelzi, hogy „a piacnak egyszerűen nem kellettek már olyan nagy mennyiségben azok a járművek, amiket a Stellantis csoport kínált”. Az autóipari óriásvállalat mindennek a tetejébe ráadásul

brutális, 70 százalékos profitcsökkenést könyvelt el 2024-ben az előző évhez képest.

Elemzők szerint Carlos Tavares főleg a költségcsökkentésre koncentrált, de éppen ez lett a veszte, mert mindeközben „beáldozta a teljes modellpalettát”, ebbe beleértve a hajtásláncokat és a minőséget is. A szakíró szerint a Stellantis régi és jelenlegi helyzetét jól leírja a magyar himnusz egyik sora: vár állott, most kőhalom. „A Stellantis pillanatnyilag óriási problémát jelent egész Európának, miközben Carlos Tavares javadalma három év alatt meghaladta a százmillió eurót” – jegyezte meg Krepsz Zoltán.

Az új seprű jól seper majd?

A kényszerszünet után folytatódik a munka a hat érintett gyárban, a terveket azonban nemcsak ezekben az üzemekben, hanem a teljes vállalatcsoporton belül át kell írni. Ebben lehet kulcsszerepe Carlos Tavares utódjának, Antonio Filosának, aki 1999 óta van jelen a járműiparban. Az 52 éves olasz üzletember a Fiat-csoportnál kezdett, de az évek során jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi színtéren, elődjével szemben nagyon jól ismeri az amerikai piacot is, ezért a szakmában sokan ideális vezetőnek tartják arra, hogy megállítsa a negatív folyamatokat a Stellantisnál. Krepsz Zoltán azt gondolja, az óriásvállalatnak nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is jelentős problémái vannak, így hatalmas feladatot vett most a nyakába Antonio Filosa.

Az olasz vezérigazgató elismerte, hogy felül kell vizsgálni a Dare Forward 2030 tervezetcsomagot, és kijelentette, hogy a jövőre vonatkozóan sokkal alaposabb stratégiát kell kidolgozni. Antonio Filosa közölte: minden területen növelni kell a hatékonyságot, és ügyfélközpontú autótípusokat kell gyártani, hogy minden autó a megfelelő helyén legyen a kínálatban. Bevallotta azt is, hogy komoly minőségjavulás nélkül nem érhető el fejlődés, és jelezte, tisztában van vele, hogy az elszabaduló árak mellett ezt elvárják a vevők is. Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese szerint nehéz dolga lesz az új vezérigazgatónak, ugyanis a Stellantis 2,3 milliárd eurós veszteséggel zárta 2025 első félévét, amelyből 300 millió az az összeg, ami az amerikai importvámok következménye.

