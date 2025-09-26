ARÉNA
Kokomo - Circa August 2021: Stellantis logo. The Stellantis subsidiaries of FCA are Chrysler, Dodge, Jeep, and Ram.
Nyitókép: jetcityimage/Getty Images

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.

Hat európai gyárában is felfüggeszti a termelést a Stellantis csoport. A világ negyedik, Európa második legnagyobb autógyártójának leállásai Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Lengyelországot és Spanyolországot érintik. A többi között a Jeep, a Peugeot és a Fiat márkákat is gyártó Stellantis a gyenge kereslettel és a felhalmozódott készletekkel indokolta a lépést.

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban azt mondta, ezt a kényszerű döntést egyértelműen a túltermelés miatt kellett meghoznia a Stellantis vezetőségének, de hangsúlyozta, hogy nem gyárbezárásokat kezdeményeztek, csak a termelés felfüggesztéséről született döntés az érintett üzemekben. Mint fogalmazott, ha végleg lehúznák a rolót ezekben a gyárakban, az a Stellantis „európai halálát is jelentené egyben”. Két olasz, két spanyol, egy francia és egy lengyel gyártóegységben előreláthatólag egy-két hétre függesztik fel a munkát, vagyis nincs szó arról, hogy például elbocsátanák az ott dolgozókat. Az alkalmazottakat erre az időre kényszerszabadságra küldik.

Krepsz Zoltán úgy fogalmazott, a legfőbb problémát jelenleg az jelenti, hogy amíg az európai autópiac leginkább stagnál – mindössze 0,3 százalékos növekedés volt augusztusig az új autók eladásában –, addig a Stellantis csoportnál több mint 6,5 százalékos visszaesés volt megfigyelhető. Magyarán

több legyártott autójuk van annál, mint amennyit értékesíteni tudnak, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt szünetet kellett beiktatni a termelésbe.

A szakíró emlékeztetett: a Stellantis 2021-ben úgy jött létre, hogy a Peugeot, a Citroën és az Opel márkákat összefogó francia PSA-csoport fuzionált az olasz–amerikai Fiat Chryslerrel (FCA). Ezzel 14 márka került egy nagy ernyővállalat alá, és ezek között jelenleg is nagy az átfedés. Több autómárka egy bizonyos kategóriába termel, miközben a minőséggel is gondok akadtak az elmúlt években.

Krepsz Zoltán felidézte, hogy a Stellantis vezérigazgatói posztjáról 2024 decemberében lemondó Carlos Tavares még jóval korábban rendkívül ambiciózus tervekkel állt elő, amelyekkel részben még az uniós határidőknek is „aláment”. A portugál vállalatvezető a Dare Forward 2030 (magyarul: merjünk előrelépni 2030-ra) elnevezésű program keretében egyebek mellett arra tett ígéretet, hogy az Európai Unió 2035-ös céldátumával szemben már 2030-ra száz százalékban csak elektromos autókat gyárt és értékesít az EU-ban, az Egyesült Államokban pedig 50 százalék lesz ez az arány. Carlos Tavares azt is célként fogalmazta meg, hogy 2030-ra megduplázza a vállalatcsoport nettó árbevételét, két számjegyű hasznot produkálva, továbbá megígérte, hogy a Stellantis gyárai 2038-ra teljesen karbonsemlegesen üzemelnek majd. A terveken azonban változtatni kellett, nem sok minden alakult a megígérteknek megfelelően, Carlos Tavares pedig azóta már át is adta a stafétabotot Antonio Filosának, a Stellantis korábbi dél-amerikai operatív vezetőjének a vállalatcsoport élén.

Meredek visszaesés

Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese szerint a Stellantis grandiózus terveinek elsősorban a kínaiak előretörése tett keresztbe. Tavaly a Stellantis árbevétele 17 százalékkal, az értékesítés pedig 12 százalékkal csökkent, ami Krepsz Zoltán szerint jól jelzi, hogy „a piacnak egyszerűen nem kellettek már olyan nagy mennyiségben azok a járművek, amiket a Stellantis csoport kínált”. Az autóipari óriásvállalat mindennek a tetejébe ráadásul

brutális, 70 százalékos profitcsökkenést könyvelt el 2024-ben az előző évhez képest.

Elemzők szerint Carlos Tavares főleg a költségcsökkentésre koncentrált, de éppen ez lett a veszte, mert mindeközben „beáldozta a teljes modellpalettát”, ebbe beleértve a hajtásláncokat és a minőséget is. A szakíró szerint a Stellantis régi és jelenlegi helyzetét jól leírja a magyar himnusz egyik sora: vár állott, most kőhalom. „A Stellantis pillanatnyilag óriási problémát jelent egész Európának, miközben Carlos Tavares javadalma három év alatt meghaladta a százmillió eurót” – jegyezte meg Krepsz Zoltán.

Az új seprű jól seper majd?

A kényszerszünet után folytatódik a munka a hat érintett gyárban, a terveket azonban nemcsak ezekben az üzemekben, hanem a teljes vállalatcsoporton belül át kell írni. Ebben lehet kulcsszerepe Carlos Tavares utódjának, Antonio Filosának, aki 1999 óta van jelen a járműiparban. Az 52 éves olasz üzletember a Fiat-csoportnál kezdett, de az évek során jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi színtéren, elődjével szemben nagyon jól ismeri az amerikai piacot is, ezért a szakmában sokan ideális vezetőnek tartják arra, hogy megállítsa a negatív folyamatokat a Stellantisnál. Krepsz Zoltán azt gondolja, az óriásvállalatnak nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is jelentős problémái vannak, így hatalmas feladatot vett most a nyakába Antonio Filosa.

Az olasz vezérigazgató elismerte, hogy felül kell vizsgálni a Dare Forward 2030 tervezetcsomagot, és kijelentette, hogy a jövőre vonatkozóan sokkal alaposabb stratégiát kell kidolgozni. Antonio Filosa közölte: minden területen növelni kell a hatékonyságot, és ügyfélközpontú autótípusokat kell gyártani, hogy minden autó a megfelelő helyén legyen a kínálatban. Bevallotta azt is, hogy komoly minőségjavulás nélkül nem érhető el fejlődés, és jelezte, tisztában van vele, hogy az elszabaduló árak mellett ezt elvárják a vevők is. Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese szerint nehéz dolga lesz az új vezérigazgatónak, ugyanis a Stellantis 2,3 milliárd eurós veszteséggel zárta 2025 első félévét, amelyből 300 millió az az összeg, ami az amerikai importvámok következménye.

Péntek este hat óra után Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

KAPCSOLÓDÓ HANG

felfüggesztés

termelés

autógyártás

stellantis

krepsz zoltán

