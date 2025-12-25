A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint megakadályozták az ukrán 82. légideszant-rohamdandárnak a korábbi pozíciók visszaszerzésére irányuló áttörési kísérletét Hrisine település délkeleti részén.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Három ember életét vesztette, egy pedig megsebesült, amikor pilóta nélküli repülőszerkezet támadott meg egy Dagesztánból indult segélyszállító teherautót. A Brajnszk megyei Giliscsevóban egy nő sérült meg.

A dél-oroszországi Krasznodari terület Tymerjuk kikötőjében kigyulladt két olajterméktartály. A lángok kétezer négyzetméternyi területre terjedtek ki, az oltásban 70 ember és 18 műszaki eszköz vett részt.