Nyitókép: Pixabay

A Covid után szívbeteg lett, visszatért, most meghalt a kiváló biatlonos

Infostart

Huszonhét éves korában, észak-olaszországi edzőtáborában elhunyt Sivert Guttorm Bakken, a norvégok többszörös Európa-bajnok biatlonistája.

A sportolót kedden találták holtan szállodaszobájában a trentinói Lavazéban, ahol a közelgő milánói-cortinai téli olimpiára készült. Az elsődleges vizsgálatok szerint a tragédiát szívprobléma okozta - írja az index.hu.

Bakken a sportág kiemelkedő tehetsége volt, az idei évben három versenyszámban – mixváltóban, 10 kilométeres sprintben és a 4x7,5 kilométeres férfiváltóban – is Európa-bajnoki címet szerzett. Pályafutása során négy világkupafutamot is megnyert, és az ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyeseként tartották számon.

A versenyzőnél néhány évvel ezelőtt szívizomgyulladást (myocarditis) diagnosztizáltak, akkor arról bezsélt, hogy háromszor oltották be és utána jelentkezett a betegsge, ami miatt a 2022-es szezont teljes egészében ki kellett hagynia.

Később saját felelősségére tért vissza a versenysporthoz, ám a hatóságok megállapítása szerint a betegség vezetett a halálához.

