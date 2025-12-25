A pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését - a nap hírei

XIV. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben.

Az igazi szeretet rábízza magát mások jóindulatára és segítségére - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsony éjszaka Budapesten. A bíboros a Szent István-bazilikában hangsúlyozta, hogy az emberré lett Isten, Jézus az emberek iránt érzett szeretetből, szándékosan adja át magát a teremtett világnak.

Jézus képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni - mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A püspök úgy fogalmazott: Jézus Krisztus elcsendesedésre hív bennünket. Nem a világ viharjait kell megoldanunk, hanem a magunk helyén lecsendesíteni a viharokat.

A karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is - hangoztatta igehirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban tartott karácsonyi istentiszteleten. Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust - mondta Szemerei János.

Az ukrán elnök szenteste beszédet intézett a nemzetéhez, amelyben felidézte azt a hagyományos hiedelmet, miszerint ezen az éjszakán „megnyílnak az egek”, és az ukránok egyetlen kívánságot fogalmaznak meg. A Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott: mindannyian azt kívánhatják, hogy pusztuljon el az orosz elnök. Hozzátette azonban, hogy amikor Istenhez fordulnak, valami nagyobbat kérnek, békét Ukrajnának, a családoknak.

110 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen Szenteste napján az orosz hadsereg. A támadóeszközök több mint 40 százaléka célba talált, a csapásoknak halálos áldozata is van, sokan megsebesültek – jelentették ukrán hírügynökségek. Az orosz légicsapások miatt áramkimaradások sújtották Szumi, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Csernyihiv megyéket.

Az orosz külügyi szóvivő cáfolta a Bloomberg értesüléseit, miszerint a legújabb, orosz-ukrán háború lezárása elkészült béketervet Moszkva el fogja utasítani, és megpróbálja majd utólagosan módosítani. Az orosz állami TASzSz hírügynökség beszámolója szerint Marija Zaharova közölte, ez a hír hamisítvány, a médiumnak nincsenek megbízható, a Kremlhez közeli forrásai. Moszkva azonban érdemben még nem reagált a legújabb, béketervvel kapcsolatos hírekre.

Az Egyesült Államok hozzájárult a Szerbiai Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészének eladásához – közölte a szerb állami televízió. A NIS a többségi orosz tulajdon miatt korábban nem kapott működési engedélyt, ezért nem dolgozhat fel és vásárolhat nyersolajat. A szerb elnök kedden beszélt arról, hogy a Gazprom a Mollal tárgyal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról. Az üzletet pedig január 15-éig nyélbe kellene ütni.

Jelentősen szigorodnak januártól a nehéz tehergépkocsik közlekedésére vonatkozó szabályok Magyarországon. A fuvarozókkal zajló egyeztetések és a vitatott díjemelési megállapodás, valamint a keddi kormányülés után megjelent egy jelentős szigorítás a Magyar Közlönyben – írja az Infostart. A változások szerint a nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

Jövőre milliárdos terhet kapnak a tehetősebb önkormányzatok – írja az Index a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet alapján. Eszerint a 3.177 helyi önkormányzatból 870 szerepel azon a listán, amely a szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett településeket sorolja fel. 2026-ban a 6 legnagyobb befizető város Budapest csaknem 98, Győr 13, Debrecen 12, Székesfehérvár 9,5, Kecskemét több mint 7,5 és Budaörs 6,5 milliárd forinttal.

Budapesten minden második, 30 év alatti hajléktalan korábban állami gondozott volt, az idősebb hajléktalanok harmada-negyede is az állami gondozásból került az utcára. Erről is beszélt karácsonyi videóüzenetében a főpolgármester. Karácsony Gergely Elie Wiesel gondolatát idézve hangsúlyozta: a szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. Arra kérte a budapestieket, hogy ne forduljanak el a segítségre szorulóktól.

Részlegesen megsemmisítették a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét. A boszniai választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva döntött így, ami megváltoztathatja a boszniai szerb entitás megbuktatott elnöke, Milorad Dodik utódja megválasztására tartott voksolás kimenetelét. A döntés megfellebbezhető.

Észak-Korea felgyorsítaná a nukleáris meghajtású tengeralattjárók fejlesztését, ami súlyos biztonsági kockázatokat jelent a távol-keleti régióban. Az ország vezetője, Kim Dzsongun egy épülőben lévő, 8.700 tonnás tengeralattjáró látogatásnál közölte, az új tengeri nukleáris meghajtású járművük „korszakalkotó” lesz.

Szíriában fokozatosan kivonják a forgalomból az Aszad-korszak bankjegyeit - jelentette be az ország jegybankelnöke. Az új bankjegyek bevezetése jövő év első napján kezdődik.