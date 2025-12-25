Halálos karácsony este

A tájékoztatás szerint a baleset következtében az egyik jármű utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az út balesettel érintett szakaszán tejes pályás útlezárás van érvényben. A rendőrök a forgalmat Algyő irányába terelik.

Győri baleset

Éjfél előtt összeütközött két gépkocsi Győrben, a 14-es főút Széchenyi hídi szakasza és a Gömör utca kereszteződésénél.

Összesen öten utaztak a járművekben.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a beavatkozás idejére irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.