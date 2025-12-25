Karácsonyi tragédia Somogybabodnál

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 15 óra 21 perckor érkezett a riasztás, miszerint két személygépkocsi ütközött össze a gyorsforgalmi út belterületi szakaszán, a 77-es és a 78-as kilométerszelvény között. Az elsődleges adatok alapján utoléréses baleset történt.
A helyszínre elsőként a látrányi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, akiket a balatonboglári önkormányzati egység erősített meg. A balesetben érintett járművekben összesen hárman utaztak. Az egyik autóban csak a járművezető tartózkodott.
A másik gépkocsiban ketten ültek; egyiküket a mentőszolgálat munkatársai emelték ki a roncsból, míg a másik utast a balatonboglári tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki.
A mentők két sérültet kórházba szállítottak, a harmadik érintett életét azonban a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni,
a helyszínen elhunyt.
Az érintett útszakaszon a helyszínelés és a roncsok eltávolításának idejére forgalomkorlátozást rendeltek el, az embereket és a közlekedőket fokozott óvatosságra intették a környéken.