ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Gyászol Skcócia, elhunyt a foci Picassója

Infostart / MTI

Elhunyt John Robertson, a skótok kétszeres BEK-győztes labdarúgója, akit néhai edzője "sportágunk Picassójának" nevezett.

A 72 éves korában elhunyt szélső mindkét BEK-győzelmét a halálhíréről csütörtökön beszámoló Nottingham Forest színeiben érte el, ráadásul mindkét alkalommal főszerepet játszott a sikerben: 1979-ben ő adta a gólpasszt Trevor Francisnek a svéd Malmö ellen 1-0-ra megnyert döntőben, egy évvel később pedig

ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen gólját.

A bajnokságot, az angol Szuperkupát és az európai Szuperkupát egy-egy, a Ligakupát két alkalommal nyerte meg. A Nottinghamet két időszakban, több mint ötszáz mérkőzésen erősítette, két évig pedig a Derby County futballistája volt. A Nottingham legendás vezetőedzője, Brian Clough "sportágunk Picassójának" nevezte.

Robertson 1978 és 1983 között 28 mérkőzésen lépett pályára a skót válogatottban, 1981-ben győztes gólt szerzett Anglia ellen, és

ott volt az 1982-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után korábbi csapattársa, Martin O'Neill másodedzője volt a Wycombe Wanderers, a Norwich City, a Leicester City, a Celtic FC és az Aston Villa csapatánál is.

Kezdőlap    Sport    Gyászol Skcócia, elhunyt a foci Picassója

labdarúgás

gyász

skócia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megnyílik előttünk Latin-Amerika piaca

Megnyílik előttünk Latin-Amerika piaca

Néhány esztendeje egy vezető hazai politikus jelentette ki, hogy a vétójog az utolsó védőbástyája az európai sokszínűségnek és szuverenitásnak. Nos, a kormány tagjai – mint a dicső végvári vitézek büszke utódai – az elmúlt időben igencsak sűrűn gyakorolhatták a nemzeti szuverenitás védelmét, mivel jószerint csak azokat az EU-s kezdeményezéseket és indítványokat nem vétóztak meg, amelyek egy csepp áldozatot sem kívántak meg hazánktól. A megvétózott kezdeményezések sorába tartozott az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjére tűzött, a Mercosur-országokkal (tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, társult tagjai pedig Chile, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname és Bolívia) kötött új védintézkedésekről szóló megállapodás megerősítéséről szóló határozat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület

Ezek a helyek lesznek 2026 slágerúticéljai: rengeteg embert várnak, óriási az őrület

A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 15:59
Csikós Zsóka: már ki merem jelenteni, hogy van esélyem a világ legjobbjai ellen
2025. december 25. 15:08
Kiderült, mi lesz a 2028-as vizes Európa-bajnoksággal
×
×
×
×