Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Semjén Zsolt harcol és elismerte, nem hiba nélküliek, de...

Infostart / MTI

Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást - erről beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patrióta csatornáján közzétett videóban.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak, ezért harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, minden szlovák-magyar kisebbségi tárgyaláson szóba hozzuk.

A németeknek lehetőségük lett volna ezt megakadályozni, azt mondani, hogy ilyen jogszabályok fenntartása mellett nem lehet az EU-ba bekerülni, elég, ha ebben a tekintetben - német szempontból - a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésére gondolunk - jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim pártja és vezetője mögött állnak, Felvidék esetében is azt teszik, amit a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javasol.

"Én nem mondom azt, hogy az Orbán-kormány hiba nélküli", de számos nagyszerű dolgot elértünk a rezsicsökkentéstől a háromgyermekes anyák SZJA-mentességén át a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséig, amikre büszkék lehetünk és amiket meg kell védenünk - hangsúlyozta más kérdésről is beszélve Semjén Zsolt.

