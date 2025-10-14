Kiderült, mennyivel emelkedik az autópálya-matrica a szomszédban

Peter Hanke Ausztria közlekedési minisztere és az osztrák állami autópálya-üzemeltető cég (ASFINAG) közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből – írja honlapján az ORF. A digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken.

Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves matrica ára személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 2.9 százalékos emelést jelent a fogyasztói árindex alapján. Az egynapos matrica 9,60, a tíznapos 12,80, a kéthavi 32 euró lesz jövőre.

A pótdíj is változik, aki matrica nélkül autózik, és fennakad a teljesen digitális ellenőrzésen, 120 eurós büntetést kell fizetnie.