LMP: "Lehet, hogy nem tett jót, hogy a miniszterelnök-jelöltünk egy végtelen monológgá változtatta a kampányunkat"

Az LMP a zöldpolitika útján marad, továbbra is annak határozott hazai képviselője lesz - mondta Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt társelnöke.

A politikus a parlamenti választás eredményét értékelve kitért arra: elemezni kell, hogyan szenvedhetett vereséget az ellenzék, és azt is, hogyan szakadhatott ketté az ország egy erősen ellenzéki Budapestre és egy kormánypárti vidékre.

"Lehet, hogy nem tett jót, hogy a miniszterelnök-jelöltünk egy végtelen monológgá változtatta a kampányunkat" - jelentette ki az egységes ellenzék kampányát értékelve.

Bárhogyan is volt azonban, az LMP továbbra is a zöldpolitika határozott hazai képviselője marad - szögezte le. Ezt képviselik majd a parlamenten belül és azon kívül is, "mert mi tudjuk azt, hogy a jövő zöld lesz vagy nem lesz jövő" - hangsúlyozta.

Hozzátette: az LMP egy olyan igazságos, fenntartható és élhető országért fog dolgozni a továbbiakban is, ahonnan a fiataloknak nem kell elmenekülniük, ahol megőrzik a környezet élhetőségét, ahol harcolnak a klímaváltozás negatív hatásai ellen, ahol a szociális biztonság mindenkinek jár, és ahol az infláció "nem eszi meg a béreket és a nyugdíjakat".

Kanász-Nagy Máté köszönetet mondott mindazoknak, akik szavaztak a választáson, és azoknak is, akik segítették annak lebonyolítását. Külön mondott köszönetet az egységes ellenzék támogatóinak, különösen a kampány segítőinek. "Egészen biztosan nem rajtuk múlott az eredmény, ami tegnap este született" - fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton