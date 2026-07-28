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Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Kína felé fordul Csehország, útra kel Andrej Babis

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Jelentősen fellendítené a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat Kínával a cseh kormány, a miniszterelnök pekingi látogatásától konkrét üzleti megállapodásokat vár. A közeledést ugyanakkor éles ellenzéki bírálatok és diplomáciai feszültségek kísérik.

Andrej Babis miniszterelnök a hétfői kormányülés után jelentette be, hogy Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszterrel közösen utazna Pekingbe. Babis szerint a cseh vállalkozások részéről nagy az érdeklődés a kínai piac iránt, ezért fontosnak tartja, hogy a kormány aktívan támogassa az üzleti kapcsolatok fejlesztését.

A miniszterelnök kedvezően értékelte Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének múlt heti kínai útját is. Úgy fogalmazott: a tárgyalások azt mutatták, hogy Peking szeretné helyreállítani a Csehországgal fenntartott kapcsolatokat arra a szintre, amelyet más európai partnereivel is ápol.

Andrej Babiš szerint ennek egyik fontos jele lehetne, ha Kína megszüntetné a cseh állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget. Rámutatott: Csehország az Európai Unió mindössze két olyan tagállamának egyike, amelynek polgárai továbbra is csak vízummal utazhatnak Kínába. Emellett a miniszterelnök egy közvetlen Sanghaj–Prága repülőjárat elindítását is szorgalmazza, amely szerinte jelentősen megkönnyítené a gazdasági és a turisztikai kapcsolatokat. A gazdasági együttműködés erősítését azért is sürgeti, mert Kína jelenleg mintegy tizenháromszor több árut exportál Csehországba, mint amennyit a cseh vállalatok értékesítenek a kínai piacon. Babiš szerint ezen az aránytalanságon változtatni kell, ezért

a tervezett kormányküldöttségtől konkrét üzleti megállapodásokat vár.

Tomio Okamura múlt heti kínai látogatása során Sanghajban és Pekingben is tárgyalt. Találkozott a kínai parlament elnökével és más magas rangú vezetőkkel. Közlése szerint a megbeszéléseken szóba került a vízumkötelezettség eltörlése, valamint a Csehország és Kína közötti légi összeköttetések bővítése is. Emellett felvetette annak lehetőségét, hogy a világhírű kínai terrakotta hadsereg egy időszaki kiállítás keretében Prágába is eljusson.

A látogatás viszont nem maradt szó nélkül Csehországban. Az ellenzék szerint aggályos, hogy Okamura éppen akkor utazott Kínába, amikor egy ott őrizetben lévő cseh állampolgár ügye diplomáciai feszültséget okoz a két ország között. Az ellenzéki pártok azt sem zárják ki, hogy Peking fogolycserét szeretne elérni egy olyan kínai állampolgárért, akit Csehországban idegen hatalom érdekében végzett jogosulatlan tevékenységgel vádolnak. A cseh külügyminiszter ugyanakkor visszautasította ezt a feltételezést, és kijelentette: a két ügy között nincs összefüggés.

További bírálatot váltott ki az is, hogy Okamura kínai tartózkodása idején Peking exportszankciós listára helyezte a nehéz teherautókat és katonai járműveket gyártó cseh Tatra Trucks vállalatot. Kína ezt az Európai Unió legújabb, Oroszországgal szembeni szankcióira adott válaszként indokolta, amelyek több kínai céget is érintenek.

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