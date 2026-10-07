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London, UK. 18 May 2024, Demonstrators at Piccadilly Circus at the Nakba 76 March for Palestine against Israeli attacks on Gaza in central London, UK. A huge march marked the 76th anniversary of the Palestinian Catastrophe in 1948 and called for a ceasefire in Gaza. (Photo by: Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: UCG/Getty Images

Brit aktivisták október 7-re szerveztek Izrael-ellenes tüntetést, hiába próbálta megakadályozni a rendőrség

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Hamász három évvel ezelőtti, október 7-I vérengzése nyomán, illetve Izrael gázai offenzívája után világszerte fellángoltak a palesztinpárti tüntetések, amelyek azóta sem enyhültek. Erre példa, hogy a Londoni Egyetem Koalíció nevű csoport épp a Hamász-akció mai évfordulóján is tüntet.

Hiába kérte a londoni rendőrség, hogy helyezzék át másik napra a megmozdulást, a több londoni egyetem palesztinpárti diákjait tömörítő szervezet ragaszkodott ahhoz, hogy épp október 7-én, azaz a Hamász 1200 izraeli és néhány külföldi halottat követelő sokkoló vérfürdője évfordulóján tüntessen a palesztin ügyért.

A Londoni Egyetem Koalíció szerda délutánra tervezett felvonulását többek közt egy ilyen mondattal népszerűsítették: felvonulás „a folyótól a tengerig felszabadított Palesztináért”.

Izrael és zsidó szervezetek szerint a szlogen a tüntetők által „fehér gyarmatosító apartheid-államnak” titulált Izrael eltörlésére szólít fel.

A héten az ügyet felkaroló brit Zöld Párt fogadott el határozati javaslatot, amely kinyilvánítja: a cionizmus – azaz az elv, hogy a zsidó népnek saját állama legyen – a rasszizmus egyik formája. A tagság azt is megszavazta, hogy egy „egységes, demokratikus állam létrehozásáért száll síkra a történelmi Palesztina teljes területén” – ami azt sugallja, hogy eltörölné Izrael államot.

Ezeket a nézeteket ismételte már az utóbbi években a brit egyetemeken és utcákon rendre tüntető radikális diákság, a baloldali érzelmű és a muszlim hátterű aktivisták koalíciója – amely egy sor brit egyetemet is megvádolt azzal, hogy „bűnrészes a népírtásban” – ezzel a kifejezéssel illetve Izrael több tízezer palesztin halottat követelő gázai offenzíváját.

A brit felsőoktatás egyik fellegvárában közben az Oxfordi Diákok Palesztináért nevű csoport szólított fel a londoni felvonuláson való részvételre. „Három év és több, mint 78 év népírtás, éheztetés, gyilkosság, etnikai tisztogatás, bebörtönzés, kínzás, és telepes gyarmatosítás után” – kezdődött a kiáltvánnyal felérő közösségi médiaposzt, amely kinyilvánította: fejet hajtanak „minden mártír előtt”.

A londoni rendőrség azzal próbálta rugalmasságra bírni az aktivistákat, hogy közleményt adott ki, amelyben így fogalmazott: „városunkban, október 7-e sok ember számára a gyász és megemlékezés napja lesz”

– vegyék figyelembe a zsidó lakosok és diákok érzelmeit. Ugyanakkor közölték, hogy „nem sikerült megtalálni a szervezőket és ezért tették közzé a nyilvános felhívást. A hatóság annyit tett, hogy korlátozást jelentett be az időpontra, az útvonalra és megtiltotta a maszkviselést. A skóciai és manchesteri rendőrség pedig meg sem próbálta lebeszélni a helyi aktivistákat – írta a brit sajtó.

Maga az állítás, hogy a tiltakozó mozgalom Izrael pusztító gázai műveleteire volt válasz, nem helytálló – az aktivisták már a Hamász-támadás napján benyújtottak egy kérvényt a londoni rendőrségnek, hogy tüntetést tarthassanak – derítették ki brit lapok. A spontán indult megmozdulásokon pedig a legitim ellenállás példájaként ünnepelték a Hamász-vérfürdőjét.

A palesztin-ügyhöz való hozzáállás mélyen megosztotta és megmérgezte a brit társadalmat.

Míg a szimpatizánsok a „globalizáljuk az intifádát” jelszóval tüntettek, keffijeh-kendőt kezdtek viselni és sok helyre palesztin zászlókat akasztottak ki, addig a bevándorlás-ellenes brit nacionalisták és a hozzájuk csapódó iráni ellenzékiek sokszor izraeli zászlókkal vonultak fel. Közben a sokáig békében élő brit zsidóság csak az év első felében kétszer annyi antiszemita incidenst szenvedett el, mint a gázai háború előtti egész évben.

Támadók zsidó gyerekeket vertek meg a metrón, felgyújtották egy zsidó mentőszolgálat autóit és véres merényletet követtek el egy manchesteri zsinagóga ellen – az év első hónapjában már közel kétezer antiszemita incidenst regisztráltak.

A brit belügyminisztérium adatai szerint a Nagy-Britannia-i gyűlöletcselekmények első számú célpontjai a zsidók – körülbelül kilencszer annyi incidens célpontjai, mint a muszlimok.

Az utóbbi napok egyik legtragikomikusabb esete pedig az volt, hogy magukat anticionistának nevező tüntetők sajátították ki az úgynevezett Cable Street-i csatáról szóló megemlékezést. 90 évvel ezelőtt, ezen a londoni utcán vonultak fel londoni munkások a helyi zsidó lakosokkal szolidaritásban Sir Oswald Mosley feketeinges brit náci mozgalmával szemben.

Október 4-én viszont palesztin zászlókat lengető és keffijehbe öltözött párti tüntetők jelentek meg a megemlékezésen, azt skandálva, hogy „itt nem látják szívesen a cionistákat”.

„A cionisták söpredék, a cionisták fasiszták!” – skandálták.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Brit aktivisták október 7-re szerveztek Izrael-ellenes tüntetést, hiába próbálta megakadályozni a rendőrség

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