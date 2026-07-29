Belső szakadás a lengyel jobboldalon

A Jog és Igazságosság vezetősége ultimátumot adott képviselőinek: nyilatkozatban kellett garantálniuk, hogy nem tagjai más politikai szerveződésnek, és nem vesznek részt párhuzamos politikai akciókban. Jarosław Kaczyński pártelnök világossá tette: akik nem írták alá a dokumentumot, azok saját maguk döntöttek a távozásról.

A döntést megtagadó politikusok élére a korábbi miniszterelnök, Mateusz Morawiecki állt, aki „Rozwój Plus”, vagyis Fejlődés Plusz néven indított új mozgalmat. Bár a PiS politikai bizottsága a várakozásokkal ellentétben kedden nem zárta ki azonnal az érintetteket, hanem a párt fegyelmi biztosa elé utalta az ügyet, Morawiecki felkészült a szakításra. A politikus kijelentette: ha kizárják őket, még a héten megalakítják saját frakciójukat a Szejmben. Ez az új csoportosulás a lengyel parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportjává válhat.

Morawiecki a közösségi oldalán közzétette mozgalmának 10 alappillérből álló programját is. A volt miniszterelnök szerint az új politikai formáció célja egy konzervatív, hazafias, jobbközép alternatíva kialakítása lenne a következő választások előtt. Mint fogalmazott, elsődleges feladatuk a választási stratégia kidolgozása és egy olyan program bemutatása lesz, amely szerintük valódi választási lehetőséget kínál a lengyel társadalomnak. Azt írta: a biztonság, a fejlődés, a szuverenitás és a hazafiság nem csupán választási jelszavak, hanem az általuk építeni kívánt állam alapjai. Céljuk egy olyan identitásközpontú, jobbközép alternatíva felmutatása, amely képes megszólítani a konzervatív szavazókat.

A lengyel belpolitikai földrengésnek európai kihatásai is vannak. Morawiecki bejelentette lemondását az Európai Konzervatívok és Reformerek, az ECR euroszkeptikus pártcsaládjának elnöki tisztségéről. A posztot 2025 januárja óta töltötte be, amikor az olasz kormányfőt, Giorgia Melonit váltotta az élen. Lemondását azzal indokolta, hogy a PiS-ből való távozása után átalakulnak a politikai erőviszonyok, ő pedig elsősorban a lengyelországi belpolitikai kihívásokra és új mozgalmának építésére kíván koncentrálni.

Az ECR közleményben fejezte ki köszönetét a volt lengyel miniszterelnök munkájáért. A pártcsalád ügyvezető vezetését ideiglenesen Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek európai parlamenti képviselője vette át.