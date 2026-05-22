Boom: az Nvidia 25-szörösére tolta fel az osztalékot

A várakozásokat felülmúló eredményeket közölt az Nvidia, amely az AI-forradalmat hajtó chipjeivel néhány év alatt a világ legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. A vállalat eredetileg grafikai processzorokat fejlesztett, de jó érzékkel váltott. Most az ő áramkörei működtetik a világ legnagyobb mesterséges intelligencia-rendszereit, adatközpontjait és a rájuk épülő alkalmazásokat.

A cég ezért messze többet jelent, mint saját eredményeit. A befektetők és az elemzők világszerte úgy tekintenek az Nvidia számaira, mint a mesterséges intelligencia-iparág egyik legfontosabb fokmérőjére. Ha az Nvidia növekedése lassul, az sokak szerint azt jelzi, hogy az AI-beruházási hullám is veszít lendületéből.

A vállalat azonban egyelőre ennek az ellenkezőjét mutatja. Az Nvidia három hónap alatt több mint 81 milliárd dolláros bevételt és 58 milliárd dollárnál is nagyobb nyereséget ért el. Akkora összegről van szó, amihez már hozzámérhető az Ukrajnának szánt európai finanszírozás. A profit több mint háromszorosa az egy évvel korábbinak. A vállalat immár a tizenötödik egymást követő negyedévében teljesítette túl a Wall Street várakozásait.

A növekedés üteme azonban még látványosabb. Az adatközponti üzletág – amely a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához szükséges processzorokat és rendszereket foglalja magában – közel megduplázta bevételeit, és már több mint 75 milliárd dollárt hozott a vállalatnak egyetlen negyedév alatt.

A cégvezetés szerint gyakorlatilag robbanás-szerű a mesterséges intelligenciára fordított beruházások növekedési üteme. A cég egyik vezetője úgy fogalmazott: a kereslet „parabolikus” pályára állt, vagyis a bővülés üteme folyamatosan gyorsul.

A növekedéssel párhuzamosan a vállalat jelentősen növelte a részvényeseknek fizetett juttatásokat is. Újabb 80 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be, a negyedéves osztalékot pedig részvényenként egy centről huszonöt centre emelte. Ez huszonötszörös növekedést jelent – még az amerikai nagyvállalatok világában is kifejezetten látványos emelkedést.

A tőzsdei reakció ennek ellenére meglehetősen visszafogott. Az Nvidia részvényei a gyorsjelentést követően enyhén gyengültek. Ez arra utalhat, hogy a piac számára a rekordok és a kiemelkedő eredmények egymagukban már nem elegendőek.

Elemzők szerint a befektetők egyre inkább azt mérlegelik, hogy maradt-e még lehetőség rendkívüli hozamokra. Az Nvidia ma már több mint ötbillió dollárt ér a tőzsdén, így sokan úgy látják: kezd az Apple-re hasonlítani és egy ekkora vállalat esetében matematikailag is nehezebb megismételni azokat a látványos árfolyam-emelkedéseket, amelyek az elmúlt évek mesterséges intelligencia-lázát kísérték.

Vagyis a kérdés már nem az, hogy az Nvidia sikeres vállalat-e. Inkább az, hogy a befektetők a stabil nyereség mellett képesek lesznek-e még ugyanakkora extraprofitot elérni, mint az AI-boom kezdetén.