Jókora torlódások lassítják két autópálya forgalmát is

Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon lassul le a forgalom. Itt időről-időre annyira feltorlódnak az autók, hogy hosszabb várakozásra kell számítani – írja az Útinform.

Ugyanakkor az M5-ös autópályán a Kecskemét-Dunaföldvár csomópontban, a 85-ös km-nél lévő főváros felé vezető felhajtóágán egy kamion szállítmánya az úttestre esett és elzárta az utat. A műszaki mentés idejére lezárták a felhajtót.

A portálon a szokottnál is figyelmesebb közlekedést javasolnak a 87-es főúton, Lukácsháza határában. Itt ugyanis két személygépjármű összeütközött. A 41-es km-nél a forgalom félpályán halad.