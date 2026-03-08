Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a légierő szombaton a katonai hírszerzés irányításával széles körű támadási hullámban iráni F-14-es vadászgépeket tároló létesítményeket támadt az iszfaháni repülőtéren. Emellett célba vettek olyan felderítő és légvédelmi rendszereket is, amelyek veszélyt jelentettek az izraeli haderőre. A közlemény szerint megsemmisítettek tizenhat repülőgépet a teheráni Mehrabad repülőtéren is.

Izrael északi részein több légiriadó volt az utóbbi órákban Libanonból küldött drónok miatt, és az ország középső részein is újra megszólaltak reggel a szirénák a csöndes éjszaka után, mert rakétákat indítottak Izraelbe Iránból.

A rendőrség bejelentette, hogy Haifa körzetében elfogórakéta-darabok zuhantak le, kisebb anyagi kár keletkezett, de sérültek nincsenek. Felszólították a lakosságot, hogy tartsák be az utasításokat, ne közelítsék meg a becsapódások helyét, és ne érintsék meg a repeszeket vagy az elfogórakéták roncsait.

Éjszaka telepesek és palesztinok csaptak össze Ciszjordániában. Az IDF jelentése szerint két palesztin meghalt a lövöldözésben, egy harmadik pedig fulladás miatt vesztette életét. Az esetet azonnal kivizsgálták a helyszínen az IDF, valamint a rendőrség és a határőrség képviselői. Az ügyben büntetőeljárás indult.

"Ez elfogadhatatlan esemény. Nincs és nem is lesz tolerancia azokkal a civilekkel szemben, akik saját kezükbe veszik a törvényt. Az ilyen cselekedetek veszélyesek, nem képviselik sem a zsidó népet, sem Izraelt, elterelik figyelmünket a védelem és a terrorizmus elleni fellépés feladatáról, és aláássák a térség biztonságát és stabilitását"- közölte a kivizsgálást vezető Avi Blot vezérőrnagy.

Az izraeli közlekedési minisztérium közzétette mentőakciójának tervét, amellyel a még mindig mintegy hétezer, múlt szombat óta az Egyesült Arab Emírségekben rekedt izraelit próbálják hazaszállítani.

Különleges mentőjáratokat indítanak emirátusi légitársaságokkal együttműködésben, díjmentesen.

A gyermekes családokat, a hatvanöt év felettieket valamint a nőket és a humanitárius eseteket két mentőjárattal közvetlenül Izraelbe szállítják. A többieket először Athénba repítik, és onnan térhetnek vissza, de az Athénból Tel-Avivba érkező járatért nekik már fizetniük kell.