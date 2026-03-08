ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 8. vasárnap Zoltán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az izraeli légierő F-15I Raam vadászbombázói
Nyitókép: IAF

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje újabb hullámban támadta Iránt és a libanoni síita Hezbollah milíciát, csendes éjszaka után ismét volt légiriadó Izraelben iráni ballisztikus rakéták miatt.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a légierő szombaton a katonai hírszerzés irányításával széles körű támadási hullámban iráni F-14-es vadászgépeket tároló létesítményeket támadt az iszfaháni repülőtéren. Emellett célba vettek olyan felderítő és légvédelmi rendszereket is, amelyek veszélyt jelentettek az izraeli haderőre. A közlemény szerint megsemmisítettek tizenhat repülőgépet a teheráni Mehrabad repülőtéren is.

Izrael északi részein több légiriadó volt az utóbbi órákban Libanonból küldött drónok miatt, és az ország középső részein is újra megszólaltak reggel a szirénák a csöndes éjszaka után, mert rakétákat indítottak Izraelbe Iránból.

A rendőrség bejelentette, hogy Haifa körzetében elfogórakéta-darabok zuhantak le, kisebb anyagi kár keletkezett, de sérültek nincsenek. Felszólították a lakosságot, hogy tartsák be az utasításokat, ne közelítsék meg a becsapódások helyét, és ne érintsék meg a repeszeket vagy az elfogórakéták roncsait.

Éjszaka telepesek és palesztinok csaptak össze Ciszjordániában. Az IDF jelentése szerint két palesztin meghalt a lövöldözésben, egy harmadik pedig fulladás miatt vesztette életét. Az esetet azonnal kivizsgálták a helyszínen az IDF, valamint a rendőrség és a határőrség képviselői. Az ügyben büntetőeljárás indult.

"Ez elfogadhatatlan esemény. Nincs és nem is lesz tolerancia azokkal a civilekkel szemben, akik saját kezükbe veszik a törvényt. Az ilyen cselekedetek veszélyesek, nem képviselik sem a zsidó népet, sem Izraelt, elterelik figyelmünket a védelem és a terrorizmus elleni fellépés feladatáról, és aláássák a térség biztonságát és stabilitását"- közölte a kivizsgálást vezető Avi Blot vezérőrnagy.

Az izraeli közlekedési minisztérium közzétette mentőakciójának tervét, amellyel a még mindig mintegy hétezer, múlt szombat óta az Egyesült Arab Emírségekben rekedt izraelit próbálják hazaszállítani.

Különleges mentőjáratokat indítanak emirátusi légitársaságokkal együttműködésben, díjmentesen.

A gyermekes családokat, a hatvanöt év felettieket valamint a nőket és a humanitárius eseteket két mentőjárattal közvetlenül Izraelbe szállítják. A többieket először Athénba repítik, és onnan térhetnek vissza, de az Athénból Tel-Avivba érkező járatért nekik már fizetniük kell.

Kezdőlap    Külföld    Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

izrael

hezbollah

izrael-irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk

Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk

Az USA és Izrael Irán elleni támadása után ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. A növekvő geopolitikai feszültség nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian clerics reach consensus on new supreme leader as smoke chokes Tehran after oil depot strikes

Iranian clerics reach consensus on new supreme leader as smoke chokes Tehran after oil depot strikes

Clerics in Iran's Assembly of Experts say they have reached a decision about who will lead the country, but add that "obstacles" in the process remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 13:27
Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe
2026. március 8. 12:45
Kínai külügyminiszter párbeszédet sürgetett az USA-val
×
×