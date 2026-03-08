Román miniszterelnök: eddig több mint ezer román állampolgárt szállítottunk haza a Közel-Keletről

A román kormányfő szombat este közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta: a bukaresti hatóságok mindent megtesznek azért, hogy a közel-keleti konfliktus által érintett régióban tartózkodó román állampolgárok mielőbb biztonságban hazatérhessenek.

Hangsúlyozta, hogy az állami költségvetésből, illetve uniós alapokból finanszírozott evakuáló járatokon előnyt élveznek a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók. De mivel ezek kapacitásánál sokkal többen kértek segítséget a hazajutáshoz, a kereskedelmi járatok számát is növelni szeretnék. Jövő héttől több kereskedelmi járat indul Bukarestbe az Egyesült Arab Emírségekből - írta Bolojan az ottani hatóságokra hivatkozva. Közölte továbbá, hogy

a turisztikai ügynökségeken keresztül utasokat szállító légitársaságok számára is kérnek felszállási engedélyt a dubaji repülőtérről.

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a közel-keleti konfliktus által érintett román állampolgárok közül mintegy 14 ezren kérték a román hatóságok segítségét a hazajutáshoz. Mint közölték, csak az Egyesült Arab Emírségekben 400 elsőbbséget élvező esetről van szó.

A külügy adatai szerint a konzuli szolgálatokhoz fordult román állampolgárok közül mintegy ezret a román hatóságok segítéségével sikerült hazaszállítani, 500-an pedig maguk oldották meg a hazajutásukat.