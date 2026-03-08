ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 8. vasárnap Zoltán
Ilie Bolojan, a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvivő elnöke beszédet mond a PNL országos tanácsának bukaresti küldöttgyűlésén, amelyen a párt elfogadta Crin Antonescu államfőjelöltségét 2025. január 26-án. A kormánykoalíció december végén jelentette be, hogy Antonescut, a PNL korábbi elnökét, volt szenátusi elnököt támogatja a május 4-én tartandó megismételt elnökválasztáson. A román alkotmánybíróság 2024. december 6-án semmisnek nyilvánította az államfőválaszás első fordulójának eredményét. Amennyiben május 4-én egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, akkor május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Román miniszterelnök: eddig több mint ezer román állampolgárt szállítottunk haza a Közel-Keletről

Infostart / MTI

A bukaresti hatóságok eddig több mint ezer, Közel-Keleten rekedt román állampolgárt szállítottak haza az evakuáló, illetve az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében megszervezett járatokkal, és további járatok előkészítésén dolgoznak - jelentett be Ilie Bolojan román miniszterelnök.

A román kormányfő szombat este közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta: a bukaresti hatóságok mindent megtesznek azért, hogy a közel-keleti konfliktus által érintett régióban tartózkodó román állampolgárok mielőbb biztonságban hazatérhessenek.

Hangsúlyozta, hogy az állami költségvetésből, illetve uniós alapokból finanszírozott evakuáló járatokon előnyt élveznek a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók. De mivel ezek kapacitásánál sokkal többen kértek segítséget a hazajutáshoz, a kereskedelmi járatok számát is növelni szeretnék. Jövő héttől több kereskedelmi járat indul Bukarestbe az Egyesült Arab Emírségekből - írta Bolojan az ottani hatóságokra hivatkozva. Közölte továbbá, hogy

a turisztikai ügynökségeken keresztül utasokat szállító légitársaságok számára is kérnek felszállási engedélyt a dubaji repülőtérről.

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a közel-keleti konfliktus által érintett román állampolgárok közül mintegy 14 ezren kérték a román hatóságok segítségét a hazajutáshoz. Mint közölték, csak az Egyesült Arab Emírségekben 400 elsőbbséget élvező esetről van szó.

A külügy adatai szerint a konzuli szolgálatokhoz fordult román állampolgárok közül mintegy ezret a román hatóságok segítéségével sikerült hazaszállítani, 500-an pedig maguk oldották meg a hazajutásukat.

24 ÓRA
Sajtóértesülések szerint a siíta állam legfelsőbb vezetőjének megválasztását végző egyházi testület hamarosan megnevezheti Ali Hamenei ajatollah utódját. A főpapot a háború első napján, február 28-án ölték meg.
 

