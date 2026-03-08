Robert Fico a Barátság kőolajvezeték tönkretételével vádolja Volodimir Zelenszkijt

A Magyar Nemzet úgy tudja: Robert Fico Ismételten sürgetni fogja, hogy az Európai Bizottság (EB) kényszerítse ki a vezeték állapotának helyszíni ellenőrzését. Állítólag a szlovák kormányfő azzal fenyegetőzött, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan blokkolni fogja az Ukrajnának szánt uniós hitelt.

„Az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás létfontosságú számunkra. Nyilvánvaló azonban, hogy az ukrán elnök nem szándékozik azt folytatni, ami számunkra hatalmas veszteséget jelentene mind az áru ára, mind a szállítási díjak tekintetében” – hangsúlyozta Robert Fico. Azt is hozzátette: Párizsban meg fogja kérdezni az EB elnökétől, hogy meddig akarják Ukrajnát előnyben részesíteni Szlovákiával és Magyarországgal szemben?

Robert Fico azzal vádolta az ukránokat, hogy el akarják pusztítani a Barátság kőolaj vezetéket.

Ám, ha az javítható, akkor Szlovákia szívesen segít a helyreállításban. Amennyiben a sérülés beigazolódna, felajánlja a szlovákiai javítási kapacitásokat is. Azt is elmondta, hogy az ukrán elnök a magyarországi választásokat akarja befolyásolni a olajszállítások akadályozásával. Ezért Ficó annak a véleményének adott hangot, hogy legális az Ukrajnának szánt 90 milliárdos katonai hitel blokkolása.

A szlovák miniszterelnök arra is kitárt, hogy Párizsban tárgyalni akar az uniós áramárakról. Mint fogalmazott: „Csak rajtunk múlik, hogy az áram árak racionálisak maradnak, vagy értelmetlen klímacélokkal lesznek-e.