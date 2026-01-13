Óriási botrány az AI-alapú chatbot „vetkőztetős” szexképei miatt

Komoly botrány alakult ki Elon Muskhoz köthető Grok AI néven futó mesterséges intelligencia alapú chatbot miatt, miután kiderült: a rendszer képes szexuális tartalmú képeket generálni, gyakran valós emberekről, köztük nőket és gyerekeket „levetkőztetve” a tudtuk nélkül – írja a 24.hu.

Malajzia és Indonézia erre válaszul a világon elsők között blokkolta a chatbothoz való hozzáférést.

A malajziai kormány közölte, a Grok blokkolva marad, amíg hatékony védelmi intézkedéseket nem vezetnek be, és felszólította a nyilvánosságot, hogy jelentsék a káros online tartalmakat. Az indonéz hatóságok az elmúlt években felléptek más online pornográf oldalak ellen is: az OnlyFans és a Pornhub már be van tiltva az országban.

Nem kizárt, hogy hamarosan az Egyesült Királyság is csatlakozik a délkelet-ázsiai országokhoz. Liz Kendall technológiai miniszter azt mondta, hogy támogatni fogja a blokkolásra irányuló lépéseket.

A világ leggazdagabb embere, Elon Musk erre azzal vádolta meg a brit kormányt, hogy el akarja nyomni a szólásszabadságot.

A Grok a teljesen meztelen fotók létrehozását elutasítja, de mint mondták, részben képes levetkőztetni, illetve erotikus helyzetben ábrázolni az embereket. A Metro által dokumentált esetek olyan nőket érintenek, akik magukról töltöttek fel felvételt a közösségi platformra, majd felhasználók a Grokot megjelölve generáltak róluk képeket.

Az MI egy alkalommal egy perc alatt több mint 70 ilyen, nyilvánosan elérhető fotót hozott létre.

Az áldozatok között szerepel Megan Graves marylandi komikus és író, aki elmondása szerint bántalmazásként éli meg az ilyen eseteket. Mint hozzátette: mivel a Grok teljesíti a kéréseket, megalkotói pedig nem avatkoznak közbe, az X-et nemcsak a nőknek, hanem senkinek sem lenne szabad használnia. Egy másik érintett, a missouri Sarah Everett arról számolt be, hogy alig tudja elérni a platform ügyfélszolgálatát. „Ez virtuális szexuális erőszak” – nyilatkozta.