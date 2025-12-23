Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

A törvénymódosítás értelmében a tűzijátékok fellövésekor legalább 250 méteres biztonsági távolságot kell tartani a kórházaktól, az idősotthonoktól, a nappali ellátó intézményektől, a menhelyektől, a mentőállomásoktól, valamint a bejegyzett állattartó telepektől. A tiltott területeket a mezőgazdasági minisztérium egy interaktív térképen jelöli, amelyet folyamatosan frissítenek. A szabályok megszegése esetén akár félmillió korona – vagyis mintegy 8 millió forint – bírság is kiszabható.

Több város éppen a magas büntetések kockázata miatt döntött a szilveszteri program törlése mellett.

Már biztosan elmarad a tűzijáték Náchodban, Plzeňben és több más településen is. Plzeňben például a Köztársaság térre tervezett ünnepi tűzijátékot kellett lefújni. A városvezetés szerint ennek egészen különleges oka van. A belvárosban, a tér közvetlen közelében több épület tetején méhkaptárak találhatók, amelyek miatt a jogszabály nem teszi lehetővé a tűzijáték megrendezését.

Más városok is az utolsó pillanatban voltak kénytelenek módosítani vagy teljesen lemondani a szilveszteri programot. Turnovban, Náchodban és Třeboňban is törölték a tűzijátékot, és több település szigorította a helyi pirotechnikai rendeleteket.

Nem mindenhol hoz azonban változást az új szabályozás. Prágában például már korábban is érvényben voltak pirotechnikamentes övezetek. A városvezetés szerint az ünnepek alatt a lakosok nem számíthatnak érdemi változásra, mivel a fővárosi rendeletek eddig is összhangban voltak a most elfogadott törvénnyel.

A tizenhárom megyei jogú város közül mindössze kettő – Zlín és Jihlava – tervezi, hogy megtartja a szilveszteri tűzijátékot.

Zlín főpolgármestere szerint a városban erős hagyománya van az új év közös köszöntésének, ezért olyan programot állítottak össze, amely biztonságos, méltó, és megfelel az új jogszabályi előírásoknak is. Jihlavában ugyanakkor módosítani kellett a helyszínt: a rakétákat idén már nem egy áruház tetejéről indítják, mint korábban.

Decembertől egész évre szóló tilalom lépett életbe a Jeseníky Tájvédelmi Körzet legértékesebb területein is. A természetvédők célja, hogy megóvják az állatvilágot a túlzott zajtól, valamint a petárdák és jelzőrakéták fényvillanásaitól. A döntés részben a tavalyi szilveszterre adott válasz, amikor egy hegyi menedékház látogatói közvetlenül egy védett területen lőttek fel tűzijátékot.

Csehországban így az idei szilveszter sok helyen csendesebb lesz a megszokottnál. A látványos tűzijátékokat egyre gyakrabban váltják fel alternatív, környezetkímélő megoldások.