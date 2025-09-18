ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezlete a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Áfaemelés jön Oroszországban? Vlagyimir Putyin most hallgat, a jegybank nem

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Kreml nem volt hajlandó kommentálni azokat a sajtóhíreket, hogy áfaemeléssel akarja fékezni a költségvetési hiány emelkedését. A Reuters szerint részben az ukrajnai háború miatt kellene lépéseket tenni a pénzügyi helyzet kezelésére.

Adóemelés készül Oroszországban, részben a háború miatt? A kormány a forgalmi adó 10 százalékos növelését fontolgatja, hogy mérsékelje a költségvetési hiányt – legalábbis ezt állítják a Reuters forrásai. A tervezett lépés ellentmondana Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi ígéretének, miszerint 2030-ig nem lesznek új adóemelések.

A Reuters úgy értesült, hogy a moszkvai vezetés a jelenlegi 20-ról 22 százalékra emelné az áfát. Ezt a hírt a Kreml nem volt hajlandó megerősíteni csütörtökön.

Ha meglépnék, akkor akár a felére csökkenthetnék a 2026-os évre prognosztizált hiányt. Az adóbevételek kulcsszerepet játszanak az orosz költségvetésben, 2024-ben a forgalmi adó például a teljes orosz állami bevétel 37 százalékát adta.

Az ukrajnai háborúval járó kiadások és a szociális kötelezettségek miatt nincs mozgástér a kiadások lefaragására, ezért a szakértők szerint a bevételnövelés maradt az egyetlen opció.

Az Orosz Központi Bank Nyugaton szankciók alá vont, de szakmailag elismert elnöke, Elvira Nabiullina óvatosan ugyan, de támogatja az adóemelést.

Szerinte a hiány kordában tartása fontosabb, mint a költekezés, hiszen a deficit nagysága közvetlenül befolyásolja a kamatcsökkentések lehetőségét. Közben igyekezett pozitív hangot megütni – „ne keverjék össze a gazdaság lassulását a recesszióval” – mondta.

Az orosz gazdaság a szankciók ellenére 2024-ben még 4,3 százalékkal bővült, de jövőre már csak 1 százalékos növekedést várnak, miközben az infláció 8 százalék felett maradhat.

Putyin elnök szeptember elején még arról beszélt, hogy a bevételek növelését inkább a termelékenység fokozásával képzeli el, ám a költségvetési szabályok betartása miatt egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik az adóemelés.

Közben

az orosz tartalék jelenleg mintegy 60 milliárd dollár, amit a kormány részben már idén is felhasznál a hiány fedezésére

– írja a Reuters. Ugyanakkor a kamatok magasan, 17 százalékon állnak, így az újabb hitelek drágák lennének, tehát az adóemelés tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Anton Sziluanov pénzügyminiszter arra utalt, hogy 2030-ra az orosz büdzsét már jóval alacsonyabb tervezett olajár-bevétel szerint kell alakítani. 2030-ra ezt 60 dollárról 55-re szállítják le ugyanis azt az olajárplafont, amely meghatározza, hogy az olajbevételből milyen árszint felett kell félretenni a pénzt szociális kiadásokra.

Közben, míg Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő nem volt hajlandó kommentálni az esetleges adóemelési hírt, egy másikat megerősített, hogy távozik az elnöki adminisztráció helyettes vezetője, az Ukrajnai háborút megindítását a nyugati sajtó szerint ellenző, amúgy ukrajnai születésű Dmitrij Kozak. Peszkov szerint ő maga mondott le és nem távolították el.

KAPCSOLÓDÓ HANG

