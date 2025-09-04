ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Kína betört az észak-amerikai űrpiacra is

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Mexikó történelmet írt: az észak-amerikai ország a kontinensen másodikként juttatott műholdakat Föld körüli pályára kínai rakétával. A küldetés egyaránt jelzi a kínai űripar terjeszkedését, és a mexikói technológiai szektor ambícióit.

Két, szó szerint apró műhold, a ThumbSat nevű tijuanai startup fejlesztése jutott a világűrbe egy kínai hordozórakéta fedélzetén.

A mindössze száz gramm alatti úgynevezett femtoszatellitek az első mexikói kereskedelmi űrmissziót jelentik alacsony Föld körüli pályán. A vállalat közleményében úgy fogalmazott, hogy a cél egyszerű, de határozott: bebizonyítani, hogy a műholdak esetében nem a méret az, ami számít; akár parányi űreszközök is nagyon fontos feladatokat láthatnak el.

A ThumbSat-1 egy szelfikamerát hordoz, míg a ThumbSat-2 művészeti kísérletet szolgál.

A cég tervei között szerepel olcsó földi állomások telepítése Mexikó-szerte, amelyek segítségével diákok és rádióamatőrök is követhetik majd a műholdak jeleit.

A rakétaindítást a pekingi székhelyű CAS Space végezte Kinetica–1 típusú hordozójával. A kínai vállalat azt hangsúlyozta: a sikeres együttműködés újabb bizonyíték a nemzetközi érdeklődésre, és mérföldkő Kína számára az észak-amerikai kereskedelmi űrpiacon.

A ThumbSat program vezetője, Ahalya Araes közösségi bejegyzésében kiemelte: nem pusztán a hardver vagy a rakétaindítás a különleges, hanem az odavezető út is – sok akadállyal, éjszakába nyúló munkával és egy kis, de kitartó nemzetközi csapattal, amely sosem adta fel.

Mexikó ezzel Kanada nyomdokaiba lépett, amely 2018-ban bocsátott fel hat műholdat egy kínai hordozó segítségével.

Az ilyen együttműködések ritkák, főleg az amerikai exportkorlátozások miatt, amelyek számos műholdalkatrészt haditechnikai szabályozás alá vontak.

Kína ugyanakkor Dél-Amerikában jóval szélesebb partnerséget épített ki: legszorosabb együttműködése Brazíliával zajlik, amellyel közösen már több földmegfigyelő műholdat fejlesztett ki, állítása szerint környezetvédelmi, mezőgazdasági és katasztrófa-elhárítási célokra.

A mostani mexikói küldetés így egyszerre jelképezi a helyi startupok törekvéseit és Kína globális űrstratégiáját, amelyben a rakéták nemcsak technológiai, hanem geopolitikai üzenetet is hordoznak.

