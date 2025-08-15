ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.16
usd:
338.25
bux:
104864.94
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
kutya mancs tappancs
Nyitókép: Pixabay

Szörnyű dologra készült a képviselő a vádak szerint, lekerült a jelöltlistáról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban nagy felháborodást keltett a hír, miszerint az ellenzéki ANO mozgalom egyik képviselője, Margita Balastíková több alkalommal is megpróbálta megrendelni volt férje új partnere kutyájának megölését. A képviselő cselekedetét számos koalíciós politikus, köztük saját pártelnöke, Andrej Babis is elítélte, aki ennek következtében eltávolította őt a parlamenti választások jelöltlistájáról.

A történetre a Seznam Zprávy hírportál derített fényt, amely rögzített felvételek alapján számolt be a kísérletről. A felvételeket Margita Balastíková volt férje készítette titokban a házukban. A nyilvánosságra került anyagban a képviselőnő egy férfitól az iránt érdeklődik, hogy mikor és mennyiért szervezik meg a kutya lelövését. Emellett telefonhívások is szerepelnek, melyekben Balastíková a zlíni higiéniai központtal ápolt kapcsolatait próbálta felhasználni annak érdekében, hogy rendszeres ellenőrzéseket indítsanak volt férje vállalatánál, ezzel kárt okozva neki.

A botrányt tovább fokozta, hogy a politikus elutasította a vádakat, és a felvételeket manipuláltnak nevezte. Balastíková azt állítja, hogy a Seznam Zprávy portál megrendelésre írta meg a cikket. A képviselő politikai támadásnak tartja az ügyet, amelyet másfél hónappal a cseh képviselőházi választásokat megelőzően indítottak ellene, hogy lejárassák őt és az ANO mozgalmat.

A történtekre reagált Andrej Babis, az ANO elnöke is, és úgy döntött, hogy eltávolítja Balastíkovát a parlamenti választásokra jelölt személyek listájáról. Babis, aki maga is állatbarát, kifejtette, elfogadhatatlan számára, hogy egy politikus ilyen tettekre vetemedjen. Kiemelte, hogy az ANO nem vállalhatja fel, hogy egy ilyen cselekedetekkel meggyanúsított személy képviselje a mozgalmat.

Az eseményének fényében Balastíková felfüggesztette tagságát az ANO-ban, hogy ne károsítsa tovább a pártot. A képviselő hangsúlyozta, hogy meg fog küzdeni a neve tisztázásáért, és ha szükséges, bírósági úton is bizonyítani fogja, hogy a cikkekben leírtak hamisak. Hozzátette, hogy az ügyben eddig nem hallgatta meg őt a rendőrség, és a hatóságok a nyomozás során kívánják tisztázni a történteket.

A botrány hatására az ANO mozgalmon belül is egyre több kérdés merül fel Balastíková politikai jövőjét illetően. Szűk két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt továbbra is az ellenzéki ANO-nak a legnagyobb a támogatottsága.

A STEM közvélemény-kutató intézet legújabb országos felmérése szerint, amelynek eredményét vasárnap hozták nyilvánosságra, ha most lenne a voksolás, a volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát. A második helyen a Spolu kormánykoalíció végezne 21,3 százalékkal, míg a harmadik helyet a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom foglalná el 13,2 százalékkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Szörnyű dologra készült a képviselő a vádak szerint, lekerült a jelöltlistáról

csehország

andrej babis

ano

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében
Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. Arról is beszélt, hogy a patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
 

Újvidék nem nyugszik – a vasútállomás tragédiája után lángol a város

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9 órakor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?

Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?

Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

The two leaders will meet for the first time in six years - but Ukraine's President Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 07:27
Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs
2025. augusztus 14. 20:55
Megvan az amerikai ürügy a chipekbe történő nyomkövető-telepítésre: a Kína-veszély
×
×
×
×