Szörnyű dologra készült a képviselő a vádak szerint, lekerült a jelöltlistáról

A történetre a Seznam Zprávy hírportál derített fényt, amely rögzített felvételek alapján számolt be a kísérletről. A felvételeket Margita Balastíková volt férje készítette titokban a házukban. A nyilvánosságra került anyagban a képviselőnő egy férfitól az iránt érdeklődik, hogy mikor és mennyiért szervezik meg a kutya lelövését. Emellett telefonhívások is szerepelnek, melyekben Balastíková a zlíni higiéniai központtal ápolt kapcsolatait próbálta felhasználni annak érdekében, hogy rendszeres ellenőrzéseket indítsanak volt férje vállalatánál, ezzel kárt okozva neki.

A botrányt tovább fokozta, hogy a politikus elutasította a vádakat, és a felvételeket manipuláltnak nevezte. Balastíková azt állítja, hogy a Seznam Zprávy portál megrendelésre írta meg a cikket. A képviselő politikai támadásnak tartja az ügyet, amelyet másfél hónappal a cseh képviselőházi választásokat megelőzően indítottak ellene, hogy lejárassák őt és az ANO mozgalmat.

A történtekre reagált Andrej Babis, az ANO elnöke is, és úgy döntött, hogy eltávolítja Balastíkovát a parlamenti választásokra jelölt személyek listájáról. Babis, aki maga is állatbarát, kifejtette, elfogadhatatlan számára, hogy egy politikus ilyen tettekre vetemedjen. Kiemelte, hogy az ANO nem vállalhatja fel, hogy egy ilyen cselekedetekkel meggyanúsított személy képviselje a mozgalmat.

Az eseményének fényében Balastíková felfüggesztette tagságát az ANO-ban, hogy ne károsítsa tovább a pártot. A képviselő hangsúlyozta, hogy meg fog küzdeni a neve tisztázásáért, és ha szükséges, bírósági úton is bizonyítani fogja, hogy a cikkekben leírtak hamisak. Hozzátette, hogy az ügyben eddig nem hallgatta meg őt a rendőrség, és a hatóságok a nyomozás során kívánják tisztázni a történteket.

A botrány hatására az ANO mozgalmon belül is egyre több kérdés merül fel Balastíková politikai jövőjét illetően. Szűk két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt továbbra is az ellenzéki ANO-nak a legnagyobb a támogatottsága.

A STEM közvélemény-kutató intézet legújabb országos felmérése szerint, amelynek eredményét vasárnap hozták nyilvánosságra, ha most lenne a voksolás, a volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát. A második helyen a Spolu kormánykoalíció végezne 21,3 százalékkal, míg a harmadik helyet a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom foglalná el 13,2 százalékkal.