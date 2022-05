Nigel Farage, a brexit arca a partvonalról befolyásolta a brit elitet

Nigel Farage, bár már nem politikus, hétfőn ismét megszólalt: egy tévéadásban arról beszélt, hogy „megérte a brexit”, és megkönnyebbült amiért, hogy már nem ül az Európai Parlamentben. Majd jól kifigurázta a mostani strasbourgi ülést megnyitó bizarr táncelőadást, melynek során táncosok mozogtak nem éppen az európai egység szellemében a padsorok között.

Ugyan hétszer indult, de a brit parlamentbe soha nem jutott be, mert nem kedvezett neki az egyéni választókerületi rendszer. Az Európai Parlamentben viszont tizenegy évig ült, és pimasz, heves szócsatákat vívott a szerinte nemzeteket elnyomó monolit híveivel.

A szürke Herman Van Rompuy egykori Európai Tanács elnöknek azt mondta: „kb. annyi karizmája van, mint egy nedves szőnyegnek. Magára ugyan ki szavazott?” Annyira szórakoztató volt, hogy egy brit magazin szerint a mellette ülő holland képviselőknek parancsba adták: ne nevessenek a szövegelésén, mert a tévében látszani fog.

WATCH | As Theresa May begs for the help of Eurofanatic dinosaur Herman van Rompuy, here's @Nigel_Farage giving him both barrels:



"You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. The question that I wanna ask is, who are you? Who voted for you?" pic.twitter.com/h82LCuMumF — Leave.EU (@LeaveEUOfficial) February 12, 2019